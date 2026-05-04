طبول الحرب.. سلطنة عمان تعلن إصابة شخصين وتأثر 4 مركبات إثر هجوم ضد ولاية بخاء

أفادت وكالة الأنباء العمانية الرسمية، نقلا عن مصدر أمني بتعرض مبنى سكني لموظفي إحدى الشركات بمنطقة تيبات بولاية بخاء باستهداف أسفر عن إصابة متوسطة لوافدين اثنين، وتأثر أربع مركبات، وزجاج أحد المنازل المجاورة.

هجوم ضد سلطنة عمان

وأوضح المصدر الأمني، أن الجهات المختصة بتقصي الحقائق، مؤكدة حرصها على اتخاذ كافة الإجراءات لما فيه أمن وسلامة المواطنين.

يأتي ذلك في ظل عودة الهجمات الصاروخية من إيران ضد الإمارات، حيث أعلنت وزارة الدفاع الإماراتية صد أكثر من هجوم شنته طهران بطائرات مسيرة وصواريخ باليستية.

وفي نفس السياق، أكد أميرال عسكري أمريكي لوكالة رويترز أن إيران أطلقت في وقت سابق صواريخ كروز باتجاه سفن تجارية وعسكرية أمريكية في منطقة مضيق هرمز.

وأضاف: "دمرت الولايات المتحدة 6 زوارق إيرانية صغيرة حاولت التدخل". كما نصح القوات الإيرانية بشدة بالابتعاد عن المواقع العسكرية الأمريكية.