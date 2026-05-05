مرعي: تشكيل الأهلي في القمة ليس قرار توروب وحده

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن بعض القرارات الفنية في مباراة القمة لم تكن مسؤولية المدير الفني للأهلي وحده، مشيرًا إلى وجود أخطاء في اختيارات التشكيل لدى الفريقين، كما توقع نتائج مباريات الجولة المقبلة في ظل اشتداد المنافسة على لقب الدوري المصري.

تشكيل الأهلي في مباراة القمة

قال عصام مرعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة "CBC": "تشكيل الأهلي أمام الزمالك لم يكن قرار المدير الفني وحده، وهناك أمور أخرى أثرت على اختيارات المباراة".

وأضاف: "أنا مستغرب من جلوس لاعب بحجم حسين الشحات على مقاعد البدلاء، فهو قادر على صنع الفارق، وكان من الممكن الاعتماد عليه بشكل أساسي، كما أن أشرف بن شرقي كان حلًا هجوميًا مناسبًا".

وتابع: "الزمالك بدأ بشكل جيد بحصده 7 نقاط في أول 3 مباريات، ثم تعادل مع إنبي وخسر أمام الأهلي، وهو ما يعكس تراجع النتائج في مرحلة حاسمة من الدوري".

وأوضح: "معتمد جمال بدأ مباراة القمة بتشكيل غير موفق، وكان متخوفًا من الدفع بمحمد إبراهيم في الجبهة اليمنى رغم إمكانياته، وكان من الأفضل إشراكه مع وجود محمد إسماعيل في وسط الملعب بدلًا من أحمد فتوح".

وأشار: "فرص الزمالك في الفوز على سموحة تبدو أكبر، خاصة أن الأخير خسر 4 مباريات في المرحلة النهائية من الدوري ".

واستكمل: "إنبي سيكون منافسًا قويًا للأهلي، في ظل العمل الجيد الذي يقدمه الجهاز الفني وامتلاك الفريق لعناصر مميزة، وقدرته على الظهور بشكل قوي أمام الفرق الكبرى".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع فوز الزمالك على سموحة، كما أتوقع فوز الأهلي على إنبي في الجولة المقبلة".