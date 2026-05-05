قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إخماد حريق اندلع على متن سفينة شحن كورية جنوبية في مضيق هرمز
كاسحة ألغام بحرية جديدة تنضم للخدمة في الأسطول الروسي
فتح باب التقديم للعام الدراسي الجديد بجامعة حلوان الأهلية
دعاء الصباح.. النبي أوصى بترديده 3 مرات ليرضيك الله يوم القيامة
أسعار الأسماك اليوم الثلاثاء 5 مايو 2026
نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات
شبانة: حمزة عبدالكريم مفاجأة مصر في كأس العالم
معتمد جمال يدعم حسام عبد المجيد: أنت من أفضل مدافعي مصر
سقوط العربة الأخيرة.. التفاصيل الكاملة لحادث انقلاب عربة بقطار أسوان
شاهد .. الصور الأولى للسيطرة على حريق محل منظفات بشارع السوق بأسوان
هدفنا الإعلان عن نفسنا.. إنبي يرد على جدل التحكيم ومجاملة الأهلي
انهيار جديد في سعر البيض.. الكرتونة تحت الـ100 جنيه رسميًا
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

مرعي: تشكيل الأهلي في القمة ليس قرار توروب وحده

توروب
توروب
يارا أمين

أكد عصام مرعي، نجم الزمالك السابق، أن بعض القرارات الفنية في مباراة القمة لم تكن مسؤولية المدير الفني للأهلي وحده، مشيرًا إلى وجود أخطاء في اختيارات التشكيل لدى الفريقين، كما توقع نتائج مباريات الجولة المقبلة في ظل اشتداد المنافسة على لقب الدوري المصري.

تشكيل الأهلي في مباراة القمة 

قال عصام مرعي، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" الذي يقدمه الإعلامي محمد شبانة والمذاع على قناة "CBC": "تشكيل الأهلي أمام الزمالك لم يكن قرار المدير الفني وحده، وهناك أمور أخرى أثرت على اختيارات المباراة".

وأضاف: "أنا مستغرب من جلوس لاعب بحجم حسين الشحات على مقاعد البدلاء، فهو قادر على صنع الفارق، وكان من الممكن الاعتماد عليه بشكل أساسي، كما أن أشرف بن شرقي كان حلًا هجوميًا مناسبًا".

وتابع: "الزمالك بدأ بشكل جيد بحصده 7 نقاط في أول 3 مباريات، ثم تعادل مع إنبي وخسر أمام الأهلي، وهو ما يعكس تراجع النتائج في مرحلة حاسمة من الدوري".

وأوضح: "معتمد جمال بدأ مباراة القمة بتشكيل غير موفق، وكان متخوفًا من الدفع بمحمد إبراهيم في الجبهة اليمنى رغم إمكانياته، وكان من الأفضل إشراكه مع وجود محمد إسماعيل في وسط الملعب بدلًا من أحمد فتوح".

وأشار: "فرص الزمالك في الفوز على سموحة تبدو أكبر، خاصة أن الأخير خسر 4 مباريات في المرحلة النهائية من الدوري ".

واستكمل: "إنبي سيكون منافسًا قويًا للأهلي، في ظل العمل الجيد الذي يقدمه الجهاز الفني وامتلاك الفريق لعناصر مميزة، وقدرته على الظهور بشكل قوي أمام الفرق الكبرى".

واختتم تصريحاته قائلًا: "أتوقع فوز الزمالك على سموحة، كما أتوقع فوز الأهلي على إنبي في الجولة المقبلة".

عصام مرعي الزمالك الدوري المصري برنامج نمبر وان cbc حسين الشحات معتمد جمال

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

4500 جنيه بالبطاقة.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة بعد قرار الرئيس السيسي

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

البلوجر دنيا فؤاد

خدوا فلوسكوا منها | منشور صادم لـ شقيق البلوجر دنيا فؤاد بعد تبرعات الكانسر

1600 جنيه على البطاقة .. اسهل طريقه للحصول على منحة التموين

1600 جنيه للبطاقة.. أسهل طريقة للحصول على منحة التموين

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

ترامب

البيت الأبيض تحت الحصار .. إطلاق نار أثناء مؤتمر صحفي للرئيس ترامب

مصر للطيران

قرار عاجل في مصر للطيران بـ تعليق رحلاتها لـ 3 مدن إماراتية حتى إشعار آخر

ترشيحاتنا

مواعيد القطارات

مواعيد قطارات أسوان «الإسباني والروسي والمكيف» اليوم الثلاثاء 5-5-2026

جهود متنوعة

أخبار أسوان..انقلاب لعربة قطار روسى دون خسائر بالأرواح ..ومتابعة لمصنع السبائك الحديدية ومعبد إدفو.. وإحكام الرقابةعلى الموادالبترولية

الصور الاولى

دون خسائر بالأرواح.. القصة الكاملة للسيطرة على حريق محل للمنظفات بالسوق السياحى بأسوان

بالصور

نيسان تلغي جميع خططها الكهربائية في أمريكا بعد تدهور المبيعات

نيسان
نيسان
نيسان

شيري تيجو 9 تنجح في اختبار تصادم ثلاثي خلال قمة الأعمال الدولية 2026

شيري تيجو 9
شيري تيجو 9
شيري تيجو 9

سي ليون 08 .. رهان صيني يعيد تشكيل سوق السيارات الكهربائية

سي ليون 08
سي ليون 08
سي ليون 08

ارتفاع أسعار أرخص سيارة REEV في مصر

أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV
أرخص سيارة REEV

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد