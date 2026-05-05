معتمد جمال يدعم حسام عبد المجيد: أنت من أفضل مدافعي مصر

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن تفاصيل جلسة جمعت بين معتمد جمال المدير الفني لـ نادي الزمالك، ولاعبي الفريق، خاصة المدافع حسام عبد المجيد، عقب الفترة الأخيرة التي شهدت ضغوطًا على اللاعب.

وقال عبدالجواد عبر قناة «أون سبورت»، إن معتمد جمال حرص على دعم حسام عبد المجيد نفسيًا، مؤكدًا له أنه واحد من أفضل المدافعين في الدوري المصري هذا الموسم، إن لم يكن الأفضل.

وأضاف أن المدير الفني شدد للاعب على أن مباراة واحدة سيئة لا يمكن أن تمحو موسمًا كاملًا قدم خلاله مستويات مميزة، موضحًا له أنه أحد الأعمدة الأساسية في الزمالك ومنتخب مصر.

وأشار إلى أن معتمد جمال رفض فكرة تراجع حسام عبد المجيد عن تسديد ركلات الجزاء، بعدما لمح اللاعب لذلك، حيث أكد له: «أنت رقم واحد ومن أهم المصنفين.. شيل الكلام ده من دماغك وركز في اللي جاي».

وأكد عبدالجواد أن معتمد جمال طالب اللاعب بالتركيز في المباراتين المقبلتين، مشيرًا إلى أن الفوز بهما سيقرب الزمالك من التتويج بلقب الدوري