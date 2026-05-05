مستحيل.. شبانة يعلق على أخبار مطالبة لاعبي الزمالك بمستحقاتهم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أنه غير صحيح ما تردد عن طلب لاعبي الزمالك الحصول على مستحقاتهم المالية قبل السفر إلى الجزائر لخوض مباراة اتحاد العاصمة في نهائي الكونفدرالية.

قال شبانة، في تصريحات عبر برنامج "نمبر وان" المذاع على قناة "CBC": "غدًا سيكون هناك معترك قوي في الدوري، وهناك من يتوقع حسم اللقب، لكنني أرى أن هذا الأمر غير صحيح".

وأضاف: "أكثر شخص يتمنى أن يحسم الدوري غدًا هو أحمد دياب، رئيس رابطة الأندية، وذلك بسبب ارتباط الزمالك بمواجهة اتحاد العاصمة".

وتابع: "الحالة الوحيدة لحسم الدوري غدًا تتمثل في خسارة كل من بيراميدز والأهلي، مع فوز الزمالك، وفي هذه الحالة يمكن لرابطة الأندية تأجيل مباراة الزمالك، لكنني أرى أن هذا السيناريو شبه مستحيل".

وأوضح شبانة: "ترددت أنباء اليوم حول طلب لاعبي الزمالك الحصول على جزء من مستحقاتهم قبل السفر إلى الجزائر لمواجهة اتحاد العاصمة، لكنني لم أصدق هذه الأنباء، فهذا ليس من طبع لاعبي الفريق".

وأكد: "نادي الزمالك نفى هذه الأخبار، ومن الصعب تصديق أن اللاعبين قد يهددون بسبب المستحقات، خاصة أننا لم نشهد مثل هذا السلوك من قبل".

مكافآت سموحة

واختتم تصريحاته قائلًا: "سموحة رصد مكافآت كبيرة للاعبيه قبل المواجهة، كما أكد نادي سيراميكا أنه سيخوض مبارياته أمام بيراميدز والزمالك بنفس القوة التي ظهر بها أمام الأهلي".