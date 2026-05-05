علاقة أخوية.. إبراهيم عبدالجواد يشيد بطريقة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك

أشاد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد بطريقة تعامل معتمد جمال مع لاعبي نادي الزمالك، مؤكدًا أن المدير الفني نجح في خلق حالة من الترابط داخل الفريق خلال المرحلة الحالية.

وقال عبدالجواد عبر قناة «أون سبورت»، إنه معجب بأسلوب معتمد جمال في إدارة علاقته باللاعبين، موضحًا أن العلاقة تجمع بين الجانب الأخوي والحزم الفني، إلى جانب وجود طابع أبوي يجعل اللاعبين يحبونه ويحترمونه في الوقت نفسه.

وأضاف أن معتمد جمال يركز بقوة خلال معسكر الفريق على تقريب اللاعبين من بعضهم البعض، وتجهيزهم نفسيًا للمرحلة الحاسمة من الموسم.

وأشار إلى أن المدير الفني أكد للاعبين أن الفترة المقبلة تمثل حصاد موسم كامل، سواء في بطولة الكونفدرالية أو مباريات الدوري أمام سموحة وسيراميكا.

رسالة معتمد جمال للاعبي الزمالك

وأوضح عبدالجواد أن رسالة معتمد جمال للاعبي الزمالك كانت واضحة، وهي ضرورة التركيز وبذل أقصى جهد خلال الأيام المقبلة، باعتبارها الفترة التي سيجنون خلالها ثمار تعب الموسم بالكامل