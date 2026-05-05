مشاورات مع الأندية.. الغندور يكشف مفاجأة عن إلغاء الهبوط في الدوري

كشف الإعلامي خالد الغندور، أن هناك مقترحات داخل اتحاد الكرة في الوقت الحالي بإلغاء الهبوط مجددا في الموسم الحالي.

وأضاف الغندور عبر برنامجه ستاد المحور، المقترح المطروح حاليا هو إلغاء الهبوط ولعب موسم جديد من ٢٤ فريق بنظام مجموعتين تقسم كل مجموعة على ١٢ فريق ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة لمربع ذهبي وهبوط أخر ٣ أندية من كل مجموعة.

وتابع، حدث مشاورات مع عدد من أندية الدوري الممتاز حول هذا المقترح وموقفهم سواء بالموافقة أو الرفض، كما أن بعض الأندية المهددة بالهبوط تم إبلاغها بالمقترح الحالي.

واختتم، المقترح إذا تم الموافقة عليه سيكون شرطه الأساسي هو أن الموسم الحالي سيكون الأخير في إلغاء الهبوط والموسم المقبل سيكون هناك هبوط حتى لو هبط أندية القمة أو أي نادي جماهيري آخر.