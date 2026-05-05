هدفنا الإعلان عن نفسنا.. إنبي يرد على جدل التحكيم ومجاملة الأهلي

أكد محمد إسماعيل، المدير الرياضي لنادي إنبي، أن ناديه لا يلتفت إلى الأحاديث المتداولة بشأن وجود مجاملات تحكيمية لصالح الأهلي، مشددًا على أن تركيز الفريق ينصب بالكامل على تقديم أداء قوي داخل الملعب وإثبات قدراته.

وأوضح إسماعيل، خلال تصريحاته في برنامج “الكلاسيكو” مع الإعلامية سهام صالح، أن إنبي لا يشغل نفسه بمسألة التحكيم أو ما يُثار حولها، قائلًا إن الهدف الأساسي للفريق هو الظهور بشكل مميز أمام الأندية الكبرى، وعلى رأسها الأهلي، من أجل الإعلان عن إمكانياته الحقيقية.

الرد على شائعات “التفويت”

وتطرق المدير الرياضي إلى ما تردد بشأن “تفويت” المباريات، مؤكدًا أن هذه الاتهامات ليست جديدة، حيث سبق أن تم ترديد نفس الكلام قبل مواجهة الزمالك، وتم الزعم وقتها أن إنبي سيسهل المباراة لصالحه، وهو ما اعتبره أمرًا غير منطقي ويتكرر دون دليل.

وفي سياق آخر، كشف إسماعيل عن وجود نية لبيع عدد من اللاعبين المميزين في الفريق مع بداية الموسم الجديد، مشيرًا إلى أن أربعة من العناصر المتألقة قد يرحلون بنسبة “مليون في المئة”، في إطار خطة النادي للاستفادة المادية وإعادة بناء الفريق.

واختتم تصريحاته بالتأكيد على عدم وجود أي مانع لدى إنبي في الدخول في مفاوضات مع الأهلي لبيع بعض اللاعبين، إذا أبدى النادي الأحمر اهتمامه بضمهم، مشددًا على أن إدارة إنبي تتعامل باحترافية مع جميع الأندية بما يخدم مصلحة الفريق