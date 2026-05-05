زحف أبيض إلى الإسكندرية لدعم الزمالك أمام سموحة ..شاهد

شارك الإعلامي أحمد عبد الباسط صورا لترحال جماهير الزمالك إلى مدينة الإسكندرية لمؤازرة الفريق أمام سموحة في بطولة الدوري الممتاز، وذلك عبر حسابه علي موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

يستعد الفريق لمواجهة سموحة في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة السادسة، في لقاء لا بديل فيه عن الفوز لاستعادة التوازن

تُنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة.

موقعة الحسم أمام سيراميكا كليوبترا

وفي الجولة الأخيرة، يصطدم الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو 2026 على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قد تحدد بطل الدوري.

سيناريو التتويج

يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام سموحة وسيراميكا، لحصد 6 نقاط والوصول إلى 56 نقطة، دون انتظار نتائج المنافسين.

يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز، فيما يلاحقه الأهلي بـ47 نقطة، لتظل المنافسة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة.