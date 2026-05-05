الزمالك يقترب من حدث تاريخي للمرة الأولى في الكرة المصرية

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن اقتراب حدث تاريخي من نادي الزمالك خلال منافسات بطولة الدوري المصري الممتاز للموسم الحالي وللمرة الأولى في تاريخ المسابقة.

وأضاف شوبير خلال تصريحات إذاعية : الزمالك المرشح الأقرب والأقوى لتحقيق لقب بطولة الدوري المصري لأن مصيره بإيده عكس بيراميدز والأهلي المنتظرين سقوط الفارس الأبيض.

وواصل: فوز الزمالك ببطولة الدوري يقترب بقوة وقد نرى تساوي الأبيض مع بيراميدز في كل شئ على صدارة ترتيب المسابقة ويتفوق السماوي في نسبة الأهداف لكن المواجهات المباشرة ستحسم للمرة الأولى في تاريخ المسابقة لقب البطولة لصالح الزمالك.

موعد مباراة الزمالك وسموحة

يستعد الفريق لمواجهة سموحة في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة السادسة، في لقاء لا بديل فيه عن الفوز لاستعادة التوازن

تُنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة.

موقعة الحسم أمام سيراميكا

وفي الجولة الأخيرة، يصطدم الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو 2026 على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قد تحدد بطل الدوري.

سيناريو التتويج

يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام سموحة وسيراميكا، لحصد 6 نقاط والوصول إلى 56 نقطة، دون انتظار نتائج المنافسين.

يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز، فيما يلاحقه الأهلي بـ47 نقطة، لتظل المنافسة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة.