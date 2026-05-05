قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزارة العمل تطرح 2600 وظيفة في قطاع البناء.. تفاصيل
إصابة عددا من طلاب مدرسة الجيزة بإختناق .. ماذا حدث؟|القصة كاملة
وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان
وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن
وصول نجل ميدو لـ محكمة الأميرية لمحاكمته في قضية حيازة المخدرات
أمين صندوق تطوير التعليم: تطوير المهارات ضرورة لمواكبة الاقتصاد العالمي
عقب انخفاضات أمس.. استقرار أسعار الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية
صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟
محظورات الحج والإحرام وأحكام الفدية لضمان صحة المناسك.. تعرف عليها
حريق بمحل ملابس وإصابة طلاب في مدرسة مجاورة باختناق بميدان الجيزة
الإصلاح الاقتصادي وتمكين القطاع الخاص أولوية.. تفاصيل اجتماع مدبولي مع الحكومة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

صافرة الغازي.. فأل حسن أم اختبار جديد؟ ماذا فعل الزمالك تحت إدارته قبل لقاء سموحة الليلة فى الدوري؟

محمد الغازي
محمد الغازي

في توقيت حاسم من عمر الدوري الممتاز تتجه الأنظار إلى ملعب برج العرب بالإسكندرية حيث يخوض الزمالك مواجهة مصيرية أمام سموحة ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج في مباراة تتجاوز حدود النقاط الثلاث لتصل إلى اختبار حقيقي لقدرة الزمالك على التماسك واستعادة التوازن.

لكن قبل صافرة البداية يفرض اسم الحكم محمد الغازي نفسه كأحد أبرز عناوين المشهد في ظل الأرقام اللافتة التي حققها الزمالك تحت إدارته ما يفتح باب التساؤل هل يواصل الزمالك سلسلة التفوق أم تكتب هذه المواجهة سيناريو مختلفًا؟

تفوق كامل

تشير الأرقام إلى سيطرة مطلقة للزمالك في المباريات التي أدارها محمد الغازي حيث خاض الفريق تحت صافرة الحكم 5 مباريات حقق خلالها العلامة الكاملة بالفوز في جميعها دون أي تعادل أو خسارة.

وتزداد الصورة وضوحًا عند النظر إلى أرقام الموسم الحالي إذ أدار الغازي 4 مباريات للزمالك خرج منها الفريق منتصرًا في كل مرة في سلسلة تعكس انسجامًا واضحًا بين الزمالك وهذه الإدارة التحكيمية.

وشملت هذه الانتصارات الفوز على طلائع الجيش (3-1) وزد (2-1) وبيراميدز (1-0) في مرحلة التتويج إضافة إلى الانتصار على بلدية المحلة في كأس مصر ما يعكس قدرة الفريق على حسم مباريات متنوعة الظروف تحت قيادة الحكم ذاته.

اختبار لا يقبل الخطأ

ورغم هذه المؤشرات الإيجابية يدرك الزمالك أن لغة الأرقام وحدها لا تكفي لحسم مواجهة الليلة خاصة في ظل الضغوط الهائلة التي تحيط بالفريق بعد خسارته الثقيلة أمام الأهلي في الجولة الماضية.

الهزيمة بثلاثية نظيفة لم تكن مجرد تعثر عابر بل كشفت عن عدة أزمات فنية وذهنية وضعت الجهاز الفني بقيادة معتمد جمال أمام تحدٍ كبير لإعادة ترتيب الأوراق سريعًا قبل الدخول في مواجهة لا تقبل القسمة على اثنين.

يخوض الزمالك اللقاء وهو يسير على حبل مشدود فالفوز يبقيه في الصدارة ويقربه خطوة حاسمة من اللقب بينما أي نتيجة أخرى قد تعني التفريط في كل ما بناه طوال الموسم ومنح المنافسين فرصة ذهبية للانقضاض.

أزمات فنية تبحث عن حلول

كشفت مواجهة القمة الأخيرة عن نقاط ضعف واضحة في أداء الزمالك أبرزها تأثر المنظومة الهجومية بشكل كبير عند فرض رقابة على مفاتيح اللعب خاصة الثنائي بيزيرا وشيكو بانزا ما أدى إلى غياب الفاعلية الهجومية بشكل شبه كامل.

كما عانى الفريق من صعوبة في التعامل مع الضغط على لاعبي الوسط دون أن تظهر حلول بديلة قادرة على كسر هذا الضغط وهو ما يضع الجهاز الفني أمام ضرورة إيجاد أفكار جديدة لتفادي تكرار السيناريو ذاته.

دفاعيًا ورغم التحسن النسبي في الفترات الماضية عاد الخط الخلفي لارتكاب الأخطاء سواء على مستوى التمركز أو التفاهم بين اللاعبين إضافة إلى المعاناة في مواجهة الهجمات المرتدة السريعة وهي نقطة قد يستغلها سموحة بشكل كبير.

سموحة.. هدوء بلا ضغوط

على الجانب الآخر يدخل سموحة اللقاء بأريحية نسبية بعيدًا عن حسابات المنافسة على اللقب لكنه يملك دوافع لا تقل أهمية في مقدمتها كسر سلسلة الهزائم الأخيرة وتحقيق فوز معنوي يختتم به موسمه.

الفريق السكندري الذي يحتل المركز السابع يسعى أيضًا للثأر من خسارته أمام الزمالك في الدور الأول وهو ما يمنحه حافزًا إضافيًا لتقديم مباراة قوية خاصة إذا نجح في استغلال الضغوط الواقعة على منافسه.

الدوري ملعب برج العرب الزمالك سموحة مرحلة التتويج محمد الغازي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الذهب اليوم

نزل 640 جنيها .. انخفاض حاد في أسعار الذهب اليوم الثلاثاء

دنيا فؤاد

انسحاب محاميّ دنيا فؤاد من الدفاع عنها: استقصينا الحقائق وقررنا التنحي احتراما لأهالي الإسماعيلية

مدبولي

قبل عيد الأضحى.. الحكومة تزف بشرى للموظفين بشأن مرتبات مايو وهذا موعد الزيادة الجديدة

طريقة تسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

1500 جنيه.. طريقة التسجيل في منحة العمالة غير المنتظمة

الإسماعيلي

رشق بالحجارة وكسر الزجاج.. تفاصيل تعرض حافلة الإسماعيلي لهجوم من الجماهير

اشرف زكي

بيعملوا تريندات على جثثنا | أشرف زكي : محضّر مفاجأة بعد جنازة هاني شاكر

شيرين

ربع مليون جنيه للصف الأول.. أسعار تذاكر حفل شيرين عبد الوهاب تشعل الجدل

محمد صلاح

ريال مدريد أم عملاق السعودية.. ما الوجهة الأنسب لمحمد صلاح؟

ترشيحاتنا

حسام البدري

حسام البدري المرشح الأقرب لتدريب الأهلي.. وعلي ماهر بالصورة

فيل فودين

ضربة قوية للمنافسين.. مانشستر سيتي يؤمن مستقبل نجمه فيل فودين حتى 2030

منتخب الناشئين

منتخب الناشئين يواجه الزمالك اليوم وديًا

بالصور

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه وخطورته على الأم والجنين؟

تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟
تسمم الحمل.. ما هى أعراضه و خطورته على الأم و الجنين؟

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات
وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع
صورة من تفقد وزير الدفاع

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟
ما الذي يحدث داخل الجلد في حالة الوردية؟

فيديو

وزير الدفاع خلال تفقده إحدى الوحدات

وزير الدفاع: يجب التحصين ضد الحروب المعلوماتية التى تشهد تطورا متسارعا تهدد أمن الأوطان

صورة من تفقد وزير الدفاع

وزير الدفاع: حريصون على توفير كافة الإمكانيات للفرد المقاتل للدفاع عن الوطن

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: مفاوضات الثقة المفقودة بين أمريكا وإيران

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: أحمد زكي.. الوجه الذي أقنع الكاميرا

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: ترشيد الاستهلاك طريقنا نحو الاستدامة وحماية الموارد

د. آية الهنداوي - مدرس الدراسات اليهودية - جامعة المنصورة.

د. آية الهنداوي تكتب : الطب في زمن التريند .. حين تتحول الصحة إلى محتوى

رانيا الفقي

رانيا الفقي تكتب : هي البطلة في روايتها

المزيد