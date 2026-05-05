إبراهيم عبدالجواد يكشف كواليس جلسة معتمد جمال مع لاعبي الزمالك

أكد الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، أن الكابتن معتمد جمال عقد جلسة مهمة مع لاعبي نادي الزمالك، كان أبرزها مع المدافع حسام عبد المجيد، في إطار دعم الفريق نفسيًا وفنيًا خلال المرحلة الحالية.

وأوضح عبدالجواد عبر قناة أون سبورت" أن الجلسة اتسمت بالطابع الإنساني والتحفيزي، حيث أشاد معتمد جمال بمستوى حسام عبد المجيد هذا الموسم، مؤكدًا أنه من أفضل مدافعي الدوري المصري، ومشددًا على أن مباراة واحدة لا يمكن أن تمحو موسمًا كاملًا من التألق.

وأضاف أن المدير الفني طالب اللاعب بضرورة تجاوز أي ضغوط أو تراجع مؤقت في المستوى، مؤكدًا له أنه من العناصر الأساسية في الزمالك وكذلك منتخب مصر، وأن الثقة فيه لا تزال كبيرة داخل الجهاز الفني.

كما كشف أن معتمد جمال رفض تفكير اللاعب في التراجع عن تسديد ركلات الجزاء، مطالبًا إياه بالتركيز والاستمرار في دوره داخل الفريق، مع التشديد على أهمية المباريات المقبلة في حسم المنافسة.

وأشار إلى أن الجهاز الفني يسعى لخلق حالة من الترابط داخل الفريق، في ظل اقتراب مرحلة حاسمة من الموسم، سواء في الدوري المصري أو بطولة الكونفدرالية، مؤكدًا أن الفترة المقبلة ستكون بمثابة حصاد لمجهود موسم كامل.