الغندور يعلق على تعيين غازي وناجي لإدارة مباراتي الأهلي والزمالك

علق الإعلامي خالد الغندور علي تعيين الحكم محمد غازي و محمد ناجي لادارة مباراتي الأهلي والزمالك .

وكتب الغندور عبر حسابه بموقع التواصل الإجتماعي فيسبوك:"كثير من الأهلاوية مستغربين من تعيين كابتن محمد غازي حكما لماتش الزمالك و سموحة و هو لسه محكم ماتش الزمالك و بيراميدز و هما نفس الأهلاوية اللي مش مستغربين من تعيين كابتن محمود ناجي لمباراة انبي و هو لسه محكم لإنبي ماتش الزمالك و حكم للأهلي ماتش سموحة".

واضاف :" و خصوصا ان الأهلي بماتش النهاردة هيكون لعب ٥ ماتشات ب٢ حكام اجانب و ٢ محمود ناجي يعني بعد ماتش الاهلي و سيراميكا و خناقة محمود وفا لم يحكم للأهلي كحكم مصري الا محمود ناجي و انبي من اخر٣ ماتشات ٢ محمود ناجي".



موعد مباراة الزمالك وسموحة



يستعد الفريق لمواجهة سموحة في تمام الثامنة مساء اليوم الثلاثاء، على ملعب استاد برج العرب، ضمن الجولة السادسة، في لقاء لا بديل فيه عن الفوز لاستعادة التوازن.

تُنقل المباراة عبر شبكة أون سبورت، مع استوديو تحليلي يضم نخبة من نجوم الكرة.

موقعة الحسم أمام سيراميكا

وفي الجولة الأخيرة، يصطدم الزمالك مع سيراميكا كليوباترا يوم 20 مايو 2026 على استاد القاهرة الدولي، في مواجهة قد تحدد بطل الدوري.

سيناريو التتويج

يحتاج الزمالك إلى تحقيق الفوز في مباراتيه المتبقيتين أمام سموحة وسيراميكا، لحصد 6 نقاط والوصول إلى 56 نقطة، دون انتظار نتائج المنافسين.

يتصدر الزمالك جدول الترتيب برصيد 50 نقطة، متفوقًا بفارق المواجهات المباشرة على بيراميدز، فيما يلاحقه الأهلي بـ47 نقطة، لتظل المنافسة مشتعلة حتى اللحظات الأخيرة من عمر المسابقة.