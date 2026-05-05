ترتيب الدوري المصري الممتاز بعد فوز الزمالك والأهلي

اشتعلت المنافسة على صدارة الدوري المصري الممتاز، عقب ختام مباريات الجولة الأخيرة قبل الختام، والتي أسفرت عن انتصارات مهمة لكل من الأهلي والزمالك، مقابل تعادل بيراميدز، لتزداد الإثارة قبل الجولة الحاسمة من المسابقة.

وحقق الأهلي فوزًا كبيرًا على حساب إنبي بثلاثية نظيفة، ليواصل الضغط على القمة ويتمسك بآماله في التتويج باللقب. وفي المقابل، نجح الزمالك في اقتناص فوز ثمين أمام سموحة بهدف دون رد، عزز به موقعه في صدارة الترتيب.

أما بيراميدز، فقد سقط في فخ التعادل أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في نتيجة قد تُعقّد من مهمته في المنافسة على اللقب، بعد فقدان نقطتين في توقيت حاسم من عمر البطولة.

وجاء ترتيب الدوري المصري على النحو التالي:

وتبقى المنافسة مفتوحة بين الثلاثي الزمالك وبيراميدز والأهلي حتى الجولة الأخيرة، في ظل تقارب النقاط، حيث تنتظر الجماهير جولة ختامية مثيرة ستحسم بشكل نهائي هوية بطل الدوري هذا الموسم، في واحدة من أقوى المنافسات خلال السنوات الأخيرة.

1. الزمالك — 53 نقطة

2. بيراميدز — 51 نقطة

3. الأهلي — 50 نقطة

4. سيراميكا كليوباترا — 44 نقطة

5. المصري — 40 نقطة

6. إنبي — 36 نقطة

7. سموحة — 31 نقطة