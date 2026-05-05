بصمة واضحة لـ معتمد جمال مع الزمالك .. وتحذيرات خاصة قبل لقاء سموحة

يخوض نادي الزمالك اختبارا مهما مساء اليوم الثلاثاء حين يلتقي مع نادي سموحة في تمام الثامنة على ملعب استاد برج العرب ضمن منافسات الجولة السادسة من مرحلة التتويج ببطولة دوري نايل.

أرقام مميزة لمعتمد جمال

نجح المدير الفني معتمد جمال في إعادة التوازن للفريق منذ توليه المهمة خلفا لأحمد عبد الرؤوف حيث تحسنت نتائج الزمالك بشكل واضح على الصعيدين المحلي والقاري بعدما تصدر جدول الدوري ووصل إلى نهائي الكونفدرالية رغم خروجه من كأس مصر.

وخلال ولايته الحالية، قاد جمال الفريق في 23 مباراة حقق خلالها 14 انتصارا مقابل 4 تعادلات و5 هزائم.

وسجل الفريق 30 هدفا بينما استقبلت شباكه 16 هدفا في حين حافظ على نظافة شباكه في 11 مباراة وهو رقم يعكس الصلابة الدفاعية.

ويتصدر عدي الدباغ قائمة هدافي الفريق برصيد 7 أهداف يليه ناصر منسي بـ6 أهداف ثم حسام عبد المجيد وخوان بيزيرا برصيد 5 أهداف لكل منهما.

كما يتصدر ناصر منسي قائمة الأكثر مساهمة تهديفية بـ10 مساهمات يليه الدباغ (7) ثم بيزيرا (6) وأحمد فتوح (5).

تحذيرات قبل مواجهة سموحة

وفي سياق متصل وجه معتمد جمال تحذيرا لستة من لاعبيه من خطر الحصول على الإنذار الثالث خلال مواجهة اليوم ما قد يتسبب في غيابهم عن المباراة الحاسمة أمام سيراميكا في الجولة الأخيرة.

قائمة المهددين بالايقاف

وتضم قائمة المهددين بالإيقاف كلًا من: خوان بيزيرا وناصر منسي وأحمد فتوح ومحمود بنتايك ومحمود حمدي الونش ومحمد إبراهيم.

وشدد الجهاز الفني على ضرورة الإلتزام بالهدوء داخل الملعب وتجنب الاحتكاكات غير الضرورية أو الاعتراض على قرارات التحكيم لضمان جاهزية الفريق كاملة قبل اللقاء الختامي خاصة في ظل اشتعال المنافسة على لقب الدوري.