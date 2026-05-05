وفاة أحمد سالم حارس طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية خبر وفاة أحمد سالم، حارس مرمى ناديي طلائع الجيش والإنتاج الحربي السابق، وسط حالة من الحزن بين متابعي الوسط الرياضي.

وكتب الكابتن سيد دبور مكتشف المواهب عبر حسابه على “فيسبوك” منشورًا مؤثرًا نعى فيه اللاعب الراحل، جاء فيه: "مات العملاق مات الوحش مات أطيب قلب ابني الغالي أحمد سالم مواليد 99، لعب معايا في طلخا، ولعب للأهلي وإنبي وطلائع الجيش وعدد من أندية مصر، كنت له السند والمستشار وهو كان نعم الابن المخلص، ستظل عايش في وجدانى، وأنا عارف إنك في مكان أفضل، في لاعيبة كتير عايشة لكن بالنسبة لي ميتة، أعزي نفسي قبل أهلك، إلى جنة الخلد يا حبيبي".

ونشر أسامة حسن نجم الزمالك السابق عبر حسابه علي فيسبوك صورة لأحمد سالم وكتب" الله يرحمه كان بيشتغل مبيض محارة ووقع من الدور التالت حارس مرمي الجيش والانتاج الحربي مواليد ٩٩ ربنا يرحمك ياحبيبي ويصبر أهلك"

وبحسب ما تم تداوله، فقد كان الراحل يعمل في أحد مواقع البناء بمدينة بدر، حيث سقط من الطابق الثالث أثناء أداء عمله، ما أسفر عن وفاته اليوم، في واقعة أثارت تفاعلًا واسعًا وتعاطفًا كبيرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وطالب عدد من المتابعين بالدعاء للفقيد، فيما عبّر آخرون عن صدمتهم من الحادث، مؤكدين على ضرورة توخي الحذر داخل مواقع العمل.