طبيب الأهلي يكشف تفاصيل إصابة إمام عاشور

كشف أحمد جاب الله، طبيب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن تعرض إمام عاشور لكدمة شديدة في الركبة، خلال مشاركته في مباراة الأهلي وإنبي، التي أُقيمت مساء الثلاثاء ضمن منافسات الدوري المصري الممتاز.



وأوضح طبيب الأهلي أن اللاعب سيخضع لفحص طبي جديد، اليوم الأربعاء، من أجل الاطمئنان بشكل أكبر على حالته وتحديد مدى جاهزيته للفترة المقبلة.



وتعرض إمام عاشور لإصابة قوية خلال اللقاء الذي أُقيم على استاد القاهرة، ضمن الجولة السادسة من مرحلة التتويج باللقب، ما استدعى خروجه من أرض الملعب عبر سيارة الإسعاف متجهًا إلى المستشفى لتلقي الرعاية اللازمة، وسط دعم من زملائه، وعلى رأسهم محمود كهربا.

موقف الأهلي في جدول الدوري



ويحتل الأهلي المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز برصيد 50 نقطة، بفارق 3 نقاط عن الزمالك متصدر المسابقة، مع اشتعال المنافسة في الأمتار الأخيرة من البطولة.

تشكيل الأهلي أمام إنبي



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:

حراسة المرمى: مصطفى شوبير

الدفاع: أحمد رمضان – هادي رياض – ياسين مرعي – أحمد نبيل "كوكا"

الوسط: مروان عطية – إمام عاشور – حسين الشحات

الهجوم: زيزو – أشرف بنشرقي – طاهر محمد

ويتواجد على مقاعد البدلاء: محمد الشناوي – محمد علي بن رمضان – ياسر إبراهيم – محمد شريف – محمد شكري – أليو ديانج – مروان عثمان – محمد هاني – عمر معوض.

تشكيل إنبي في المباراة



حراسة المرمى: عبد الرحمن سمير

الدفاع: أحمد صبيحة – محمد شرقية – أحمد كالوشا – مروان داوود

الوسط: زياد كمال – أحمد العجوز – علي محمود

الهجوم: كهربا – محمد حتحوت – حامد عبد الله