شبانة: الدوري أصبح قريبا من الزمالك

أكد الإعلامي محمد شبانة أن المنافسة على لقب الدوري المصري هذا الموسم أصبحت أكثر شراسة مقارنة بالموسم الماضي، في ظل تقارب المستوى بين الفرق الكبرى.

وقال شبانة، في تصريحات عبر برنامج “نمبر وان” المذاع على قناة CBC: “مين هيبقى نمبر وان في الدوري المصري؟ الموسم اللي فات الأهلي حسم اللقب في آخر جولة، لكن السنة دي المنافسة أصعب، خاصة مع دخول الزمالك بقوة في الصراع”.

وأضاف أن الأهلي نجح في تحقيق فوز سهل على إنبي، في الوقت الذي يحتاج فيه الزمالك إلى نقطة واحدة فقط من أجل حسم موقفه في جدول الترتيب والتتويج باللقب.

مفاجات الدوري المصري

وأشار شبانة إلى أن مباريات الدور الثاني شهدت العديد من المفاجآت، موضحًا أن سموحة لم يحقق أي انتصار خلال هذه المرحلة، بينما أصبح سيراميكا كليوباترا طرفًا مؤثرًا في تحديد هوية بطل الدوري هذا الموسم.