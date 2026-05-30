اقتصاد

استقرار الذهب في الكويت خلال العيد.. عيار 21 يسجل 39.5 دينار

ولاء عبد الكريم


استقرت أسعار الذهب في السوق الكويتية، خلال تعاملات اليوم السبت رابع أيام عيد الأضحى المبارك، وسط هدوء في حركة التداولات بمحال الصاغة واستمرار ثبات المعدن الأصفر عند مستوياته المسجلة خلال الأيام الماضية.
 

ثبات الأسعار
 

سجلت أسعار الذهب في الكويت استقرارًا ملحوظًا دون أي تغييرات تذكر، بالتزامن مع عطلة عيد الأضحى واستقرار حركة البيع والشراء في الأسواق المحلية.
 

متوسط الذهب
 

بلغ متوسط سعر الذهب في آخر تحديث نحو 39 دينارًا كويتيًا، ليواصل المعدن الأصفر تحركاته المحدودة داخل السوق الكويتية.
 

عيار 24
 

سجل عيار 24، الأعلى نقاءً والأكبر قيمة بين الأعيرة المتداولة، نحو 45.15 دينارًا كويتيًا.
 

عيار 22
 

ووصل سعر عيار 22 إلى نحو 41.375 دينارًا كويتيًا، محافظًا على مستوياته المسجلة خلال الفترة الأخيرة.
 

عيار 21
 

وسجل عيار 21، الأكثر تداولًا وانتشارًا في الأسواق، نحو 39.5 دينارًا كويتيًا للجرام.
 

عيار 18
 

وبلغ سعر عيار 18 نحو 33.85 دينارًا كويتيًا، ليستمر في الاستقرار بالتوازي مع بقية الأعيرة.
 

الجنيه الذهب
 

سجل الجنيه الذهب في الكويت نحو 316 دينارًا كويتيًا، وسط استقرار في الطلب خلال موسم العيد.
 

الأوقية عالميًا
 

بلغ سعر أونصة الذهب نحو 1404 دنانير كويتية، فيما سجلت الأوقية بالدولار الأمريكي نحو 4539 دولارًا، ما يعكس استمرار تداول الذهب عالميًا عند مستويات مرتفعة نسبيًا.

