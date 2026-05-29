بعد تعثر مفاوضات ليفربول.. باريس سان جيرمان يقترب من خطف كوناتي

كشفت صحيفة ليكيب الفرنسية أن نادي باريس سان جيرمان توصل لاتفاق مبدئي مع المدافع الفرنسي لفريق ليفربول الإنجليزي إبراهيما كوناتي تمهيدًا لضمه خلال الفترة المقبلة وذلك بعد تعثر مفاوضات تجديد عقده مع ليفربول بشكل نهائي.

وأوضحت الصحيفة أن إدارة باريس سان جيرمان كثّفت تحركاتها في الفترة الأخيرة لحسم الصفقة مبكرًا مستغلة دخول اللاعب في مرحلة متقدمة من عقده الحالي مع النادي الإنجليزي وعدم التوصل لاتفاق بشأن التمديد حتى الآن وهو ما فتح الباب أمام النادي الباريسي للتحرك الجاد نحو ضمه في صفقة انتقال حر.

وأضاف التقرير أن كوناتي أبدى ترحيبًا مبدئيًا بفكرة العودة إلى الدوري الفرنسي عبر بوابة باريس سان جيرمان خاصة في ظل المشروع الرياضي الجديد للنادي وسعيه لتعزيز خط الدفاع بعناصر تمتلك خبرات أوروبية كبيرة للمنافسة على مختلف البطولات المحلية والقارية.

وأشار إلى أن المفاوضات بين الطرفين وصلت إلى مرحلة متقدمة من التفاهم مع بقاء بعض التفاصيل النهائية المتعلقة بالراتب والمكافآت وبنود العقد والتي من المنتظر حسمها خلال الفترة المقبلة حال استمرار فشل ليفربول في إقناع اللاعب بتجديد عقده.