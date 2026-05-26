بعد رحيل الملك المصري.. 3 مرشحين على رادار ليفربول لخلافة صلاح

أغلق نادي ليفربول فصلا من أكثر فصوله تألقا في العصر الحديث، بعد رحيل الفرعون المصري محمد صلاح عن صفوف فريق الكرة الأول، الذي ترك إرثا تهديفيا هائلا امتد لـ9 مواسم، سجل خلالها 257 هدفا، وتوج بلقب الدوري الإنجليزي مرتين ودوري أبطال أوروبا مرة واحدة.

نهاية حقبة استثنائية في أنفيلد

ورغم أن رحيل صلاح شكل صدمة لجماهير “الريدز”، فإن إدارة النادي بدأت سريعا التحرك لإعادة بناء الخط الهجومي استعدادا لمرحلة ما بعد صلاح.

لحظات الوداع مشاهد لا تُنسى

وفي المباراة الأخيرة لفريق ليفربول على ملعب أنفيلد أمام برينتفورد، بدا المشهد مختلفا جماهير ليفربول وقفت طويلا تردد اسمه، بينما بدا التأثر واضحًا على اللاعب نفسه وهو يحيي المدرجات للمرة الأخيرة بقميص الفريق.

وداخل غرفة الملابس، تحدثت تقارير عن لحظات وداع مؤثرة، حيث تبادل اللاعب العناق مع زملائه والجهاز الفني، وسط أجواء امتزجت فيها الدموع بالتصفيق كان إدراك الجميع أن حقبة كاملة انتهت، وأن “الملك المصري” يغادر تاركًا فراغًا صعب التعويض.

ثلاثة أسماء على طاولة ليفربول

ووفقا لتقارير صحفية، وضع ليفربول قائمة مختصرة تضم 3 مرشحين لتعويض النجم المصري في مركز الجناح، وهم: يان ديوماندي، موهبة لايبزيغ الألماني البالغ 19 عامًا، الذي يقدم موسما لافتا بتسجيله 13 هدفًا وصناعة 10، مع شرط جزائي يقترب من 100 مليون يورو.

Anthony Gordon، جناح نيوكاسل، الذي يتميز بالسرعة والقدرة على اللعب في أكثر من مركز هجومي، ويحظى أيضًا باهتمام أندية أوروبية كبرى.

Bradley Barcola، لاعب شاب طُرح اسمه سابقًا داخل أنفيلد، قبل أن تتراجع الإدارة عن ضمه مؤقتًا.

مرحلة جديدة في أنفيلد

ويرى مراقبون أن مهمة تعويض محمد صلاح لن تكون سهلة، نظرا لقيمته الفنية والتاريخية داخل الفريق ومع ذلك، يبدو أن ليفربول عازم على بناء جيل هجومي جديد قادر على مواصلة المنافسة محليًا وأوروبيًا، في حقبة ما بعد أحد أعظم لاعبيه في التاريخ الحديث.

ما بعد صلاح إعادة تشكيل هوية هجومية جديدة

وتدرك إدارة ليفربول أن رحيل محمد صلاح لا يعني فقط فقدان لاعب هداف، بل خسارة عنصر حاسم في هوية الفريق الهجومية خلال السنوات الأخيرة لذلك يعمل الجهاز الفني على إعادة صياغة طريقة اللعب بما يقلل الاعتماد على نجم واحد، ويعزز مفهوم التوزيع الهجومي بين أكثر من لاعب داخل الخط الأمامي.

ضغط جماهيري وترقب كبير للبديل

وتعيش جماهير أنفيلد حالة من القلق والترقب، إذ تخشى أن يؤثر رحيل صلاح على قدرة الفريق في المنافسة على البطولات الكبرى وفي المقابل، يطالب قطاع واسع من المشجعين بسرعة حسم الصفقة البديلة قبل بداية الموسم، لضمان عدم دخول الفريق في مرحلة “فراغ هجومي” قد تكلفه الكثير.

سوق صيفي مشتعل وخيارات مفتوحة

ومن المتوقع أن يتحرك ليفربول بقوة خلال سوق الانتقالات الصيفية، خاصة في ظل المنافسة الشرسة على الأسماء المطروحة.

ورغم وجود ثلاثة مرشحين بارزين، فإن النادي قد يفاجئ الجميع بخيار رابع غير متوقع، في إطار سياسة البحث عن موهبة قادرة على تحمل إرث أحد أبرز نجوم النادي التاريخيين محمد صلاح.