ميسي: نيمار يستحق المشاركة فى كأس العالم 2026

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، دعمه الكامل لزميله السابق نيمار دا سيلفا، مشددًا على أن النجم البرازيلي يستحق التواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، رغم معاناته الأخيرة مع الإصابات وابتعاده الطويل عن الملاعب.

وقال ميسي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن نيمار يظل واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم مهما كانت ظروفه الحالية، مؤكدًا أن وجوده في كأس العالم سيكون إضافة كبيرة للبطولة ولمنتخب البرازيل.

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين: «نريد أفضل اللاعبين في كأس العالم، ونيمار سيظل دائمًا واحدًا منهم، سيكون رائعًا أن نراه في المونديال لما يمثله للبرازيل ولكرة القدم العالمية».

وأشار ميسي إلى قوة العلاقة التي تجمعه بالنجم البرازيلي، مؤكدًا أنه يتمنى عودته سريعًا للملاعب واستعادة مستواه المعروف، قائلاً: «نيمار صديق، وأتمنى أن يكون في كأس العالم لأنه يستحق ذلك».

كما أشاد ميسي بالجانب الإنساني في شخصية نيمار، موضحًا أن اللاعب البرازيلي يمتلك كاريزما خاصة ويتعامل بعفوية كبيرة بعيدًا عن التصنع، وهو ما يجعله محبوبًا داخل وخارج الملعب.

ويواصل نيمار خلال الفترة الحالية برنامجه التأهيلي لاستعادة جاهزيته البدنية، في ظل ابتعاده عن منتخب البرازيل منذ نهاية عام 2023، بسبب سلسلة من الإصابات ومشكلات الركبة، بينما يترقب الجهاز الفني للسامبا تطورات حالته قبل حسم موقفه النهائي من المشاركة في كأس العالم 2026.