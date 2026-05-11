قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
وزير التعليم: امتحانات الثانوية العامة ستأتي فى مستوى الطالب المتوسط ..واجراءات مشددة لتحقيق العدالة وتكافؤ الفرص
بأكبر حمولة بضائع صب في تاريخه.. ميناء دمياط يستقبل السفينة العملاقة YANG FAN
3 شهور حبس وغرامة 10 آلاف جنيه لهؤلاء بسبب فيسبوك | تفاصيل
الجيش الإسرائيلي: حبس جنديين بتهمة الإساءة لتمثال السيدة العذراءفي لبنان
موعد مباراة مصر وروسيا الودية استعدادًا لكأس العالم 2026
تحرك برلماني لإعادة النظر في ضم مادتي اللغة العربية والتاريخ لمجموع طلاب الشهادات الدولية
الكشف عن طاقم تحكيم نهائي دوري أبطال أوروبا
أقامها ماكرون وروتو.. الرئيس السيسى يشارك في مأدبة عشاء تكريما للرؤساء المشاركين بقمة أفريقيا فرنسا
المتهم بمحاولة اغتيال ترامب يفاجئ الجميع : أنا بريء
مدبولي: أصحاب المصانع أكدوا قيمة برنامج دعم الصناعة والتصدير
إدراج مراكز شباب جديدة بالخطة الاستثمارية للدولة
أولوية أفريقية مُلحة| وزير الخارجية: موقف مصر ثابت في دعم إصلاح وتوسيع مجلس الأمن
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ميسي: نيمار يستحق المشاركة فى كأس العالم 2026

ميسي ونيمار
ميسي ونيمار
حمزة شعيب

أكد النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، قائد فريق إنتر ميامي الأمريكي، دعمه الكامل لزميله السابق نيمار دا سيلفا، مشددًا على أن النجم البرازيلي يستحق التواجد ضمن قائمة منتخب البرازيل المشاركة في بطولة كأس العالم 2026، رغم معاناته الأخيرة مع الإصابات وابتعاده الطويل عن الملاعب.

ميسي: نيمار يستحق التواجد في كأس العالم

وقال ميسي، خلال تصريحات تلفزيونية، إن نيمار يظل واحدًا من أفضل اللاعبين في العالم مهما كانت ظروفه الحالية، مؤكدًا أن وجوده في كأس العالم سيكون إضافة كبيرة للبطولة ولمنتخب البرازيل.

وأضاف قائد منتخب الأرجنتين: «نريد أفضل اللاعبين في كأس العالم، ونيمار سيظل دائمًا واحدًا منهم، سيكون رائعًا أن نراه في المونديال لما يمثله للبرازيل ولكرة القدم العالمية».

وأشار ميسي إلى قوة العلاقة التي تجمعه بالنجم البرازيلي، مؤكدًا أنه يتمنى عودته سريعًا للملاعب واستعادة مستواه المعروف، قائلاً: «نيمار صديق، وأتمنى أن يكون في كأس العالم لأنه يستحق ذلك».

كما أشاد ميسي بالجانب الإنساني في شخصية نيمار، موضحًا أن اللاعب البرازيلي يمتلك كاريزما خاصة ويتعامل بعفوية كبيرة بعيدًا عن التصنع، وهو ما يجعله محبوبًا داخل وخارج الملعب.

ويواصل نيمار خلال الفترة الحالية برنامجه التأهيلي لاستعادة جاهزيته البدنية، في ظل ابتعاده عن منتخب البرازيل منذ نهاية عام 2023، بسبب سلسلة من الإصابات ومشكلات الركبة، بينما يترقب الجهاز الفني للسامبا تطورات حالته قبل حسم موقفه النهائي من المشاركة في كأس العالم 2026.

ميسي نيمار كأس العالم 2026

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الدكتور مصطفى وزيري

وزير السياحة يوافق على إجازة بدون أجر للدكتور مصطفى وزيري حتى بلوغ سن المعاش

إجازة عيد الأضحى 2026

قرار حكومي مرتقب بشأن عدد أيام إجازة عيد الأضحى 2026

حالة الطقس

ظاهرتان جويتان.. الأرصاد تحذر من تقلبات الجو في القاهرة وعدة محافظات

امام عاشور

أحمد شوبير يفجر مفاجأة حول مستقبل إمام عاشور مع الأهلي

الدكتور مصطفى مدبولي

100 مليار دولار بحلول عام 2030.. رئيس الحكومة يعلن أخبارًا سارة للمصريين

اسعار الفراخ اليوم

بعد الانخفاض.. أسعار الفراخ والبانيه اليوم الاثنين 11 مايو

أحمد الخالدي

خالد طلعت: مشاركة أحمد الخالدي أمام الزمالك قانونية.. والإيقاف بعد 3 إنذارات وليس 2

عداد الكهرباء

سبب خصم الرصيد من عداد الكهرباء عند بداية الشحن

ترشيحاتنا

جانب من اللقاء

رداد: رصد المهن المطلوبة بأسواق العمل الخارجية.. والتدريب المهني عليها

الدمتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري

سويلم: 100 مليون دولار لتمويل دراسات ومشروعات تنموية بدول حوض النيل

جانب من الفعاليات

حاسبات ومعلومات عين شمس تحصد مراكز أولى بمعرض التطبيقات الهندسية

بالصور

إزالة 16 حالة تعد بالبناء المخالف على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالشرقية

ازالة تعدي
ازالة تعدي
ازالة تعدي

الشرقية.. توزيع مستلزمات الحج على حجاج الجمعيات الأهلية

محافظ الشرقية
محافظ الشرقية
محافظ الشرقية

بخصر منحوت.. نسرين أمين من زفاف ابنة رجل الأعمال باسل سماقيه

بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه
بخصر منحوت.. نسرين امين من زفاف ابنه رجل الأعمال باسل سماقيه

استعدادا لعيد الأضحى.. بيطري الشرقية يكثف حملاته التفتيشية على المجازر

بيطري الشرقية
بيطري الشرقية
بيطري الشرقية

فيديو

ماكرون

شاهد.. ماكرون يقوم بجولة تريض صباحية في شوارع كينيا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د عادل القليعي

د. عادل القليعي يكتب: إلى سدنة معابد عقولهم الخربة!

د عصام محمد عبد القادر

د. عصام محمد عبد القادر يكتب: سجال القلوب

د. أحمد خشبة

د. أحمد خشبة يكتب: أنت تحتاح المزيد

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: تنظيم الإعلام.. شكرًا

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: أزمات وجودية

المزيد