أصل الحكاية

بعد تألقه أمام تورونتو… كم يفصل ميسي عن الهدف التاريخي رقم 1000؟

أمينة الدسوقي

واصل الأسطورة الأرجنتينية ليونيل ميسي كتابة فصل جديد من فصول الإبداع الكروي، بعدما قاد إنتر ميامي لفوز مثير على تورونتو إف سي بنتيجة 4-2 ضمن منافسات الدوري الأمريكي للمحترفين.

المباراة لم تكن مجرد ثلاث نقاط جديدة في مشوار الفريق، بل محطة إضافية في رحلة ميسي نحو إنجاز تاريخي غير مسبوق، بعدما رفع رصيده التهديفي في مسيرته إلى 907 أهداف، ليصبح على بُعد 93 هدفا فقط من الوصول إلى الهدف رقم 1000.

ميسي

مساهمة حاسمة في ثلاثية الأهداف

قدم ميسي عرضا استثنائيا خلال اللقاء، إذ سجل هدفًا وصنع هدفين، ليؤكد مجددًا أنه ما زال اللاعب الأكثر تأثيرًا في الفريق. 

وبهذا الأداء، رفع رصيده في الموسم الحالي إلى 9 أهداف خلال 11 مباراة، في معدل تهديفي يعكس استمرارية نادرة للاعب تجاوز منتصف الثلاثينيات من عمره.

أرقام تاريخية في الصناعة والمساهمات

ولم تتوقف بصمات ميسي عند التسجيل فقط، بل عزز صدارته كأكثر اللاعبين صناعة للأهداف في تاريخ كرة القدم، بعدما وصل إلى التمريرة الحاسمة رقم 410.

 كما انفرد بصدارة أكثر اللاعبين مساهمة تهديفية عبر التاريخ بإجمالي 1317 مساهمة بين أهداف وصناعات.

كيف توزعت أهداف ميسي عبر مسيرته؟

توزعت أهداف ميسي على محطات كروية صنعت أسطورته:
-672 هدفا مع برشلونة
32 هدفا مع باريس سان جيرمان
-87 هدفا مع إنتر ميامي
-116 هدفا بقميص منتخب الأرجنتين

إنجازات صنعت الأسطورة

بعيدًا عن الأرقام، تبقى إنجازات ميسي الجماعية والفردية شاهدة على مسيرة استثنائية، إذ قاد منتخب بلاده للتتويج بكأس العالم 2022، وحقق دوري أبطال أوروبا 4 مرات مع برشلونة، إضافة إلى ألقاب الدوري الإسباني وكأس الملك، وتتويجه بالكرة الذهبية 8 مرات كأكثر لاعب في التاريخ.

كما يُعد ميسي اللاعب الوحيد الذي جمع بين المهارة الفائقة، والرؤية التكتيكية، والاستمرارية على أعلى مستوى لأكثر من 18 عامًا، ليصبح نموذجًا فريدًا في تاريخ اللعبة.

الطريق إلى الهدف 1000 مسألة وقت؟

إذا حافظ ميسي على معدله التهديفي الحالي، فإن الوصول إلى الهدف 1000 لم يعد حلمًا بعيدًا، بل هدفا واقعيا قد يتحقق خلال الموسمين المقبلين، خاصة مع دوره المحوري في تشكيلة إنتر ميامي، واعتماد الفريق عليه في كل التفاصيل الهجومية.

وبين صناعة اللعب والتسجيل والقيادة داخل الملعب، يواصل ميسي إثبات أن العمر مجرد رقم، وأن الأساطير لا تتوقف عن كتابة التاريخ.

