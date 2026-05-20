زيزو احتياطي وشوبير أساسي .. تشكيل الأهلي لمواجهة المصري بالدوري

أعلن ييس توروب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي ، تشكيل الفريق استعدادًا لخوض مباراة المصري في الثامنة مساء اليوم، ضمن منافسات الجولة الختامية لبطولة الدوري الممتاز.



جاء تشكيل الأهلي كالتالي:



حراسة المرمى: مصطفى شوبير.



خط الدفاع: محمد هاني وياسر إبراهيم وياسين مرعي ويوسف بلعمري.



خط الوسط: مروان عطية وإمام عاشور وحسين الشحات ومحمود تريزيجيه وطاهر محمد.



خط الهجوم: أشرف بن شرقي.



ويجلس على دكة البدلاء كل من: محمد الشناوي وأحمد رمضان بيكهام ومحمد علي بن رمضان ومحمد شريف ومحمد شكري وهادي رياض وأليو ديانج وأحمد سيد زيزو ومروان عثمان.

