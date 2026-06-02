إبراهيم عبدالجواد يكشف مفاجأة صادمة بشأن مستحقات لاعبي الزمالك

كشف الإعلامي إبراهيم عبدالجواد، عن تطورات الأوضاع المالية داخل نادي الزمالك، مؤكدًا أن لاعبي الفريق الأول لم يحصلوا على كامل مستحقاتهم المالية حتى الآن رغم انتهاء الموسم.

وقال عبدالجواد خلال تقديمه برنامج «ملعب ON»، إن جميع لاعبي الزمالك الحاليين لم يتقاضوا أكثر من 50% فقط من مستحقاتهم المالية، وذلك على الرغم من نهاية الموسم وتتويج الفريق ببطولة الدوري.

وأشار إلى أن الأزمة المالية داخل القلعة البيضاء ما زالت تلقي بظلالها على الفريق، في ظل تأخر صرف المستحقات الخاصة باللاعبين، وهو ما يثير حالة من القلق داخل النادي خلال الفترة الحالية.