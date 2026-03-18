أسعار كرايسلر باسيفيكا 2027 في السعودية

كشفت شركة كرايسلر عن إصدارها الجديد كرايسلر باسيفيكا موديل 2027، وتنتمي باسيفيكا لفئة السيارات الكروس أوفر الرياضية، وتظهر بتصميم عصري وجذاب، بالاضافة إلي ان باسيفيكا ارتبط اسمها بالرفاهية والمساحات الرحبة.

كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

وتواجة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 العديد من الإصدارات التي تنافسها من ضمنها، تويوتا سيينا، وهوندا أوديسي، وكيا كارنيفال .

مواصفات كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

زودت سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 بالعديد من المميزات من ضمنها، مصابيح أمامية على شكل حرف L مقلوب وذلك يمنحها نظرة هجومية تختلف تماماً عن الموديلات السابقة، وتم تحديث الشبكة الأمامية لتتضمن إضاءة مفاتيح البيانو المميزة، وفي الخلف تم اعتماد شعار جناح كرايسلر الجديد .

بالاضافة إلي ان سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 بها، نظام Stow ‘n Go الأسطوري الذي يوفر مرونة لا تضاهى حيث يمكن طي المقاعد تماماً داخل الأرضية لتوفير مساحة شحن هائلة، وبها لمسات من جلد النابا الأزرق الفاخر، وبها لمسات من سبيكة النحاس، وتم تحديث نظام المعلومات والترفيه، وبها نظام الرؤية المحيطية 360 درجة، وكاميرات مراقبة النقطة العمياء المتطورة.

محرك كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

تحصل سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 علي قوتها من محرك 6 سلندر سعة 3600 سي سي، وتنقل قوة السيارة من المحرك إلي العجلات من خلال علبة تروس أوتوماتيك .

سعر كرايسلر باسيفيكا موديل 2027

الفئة الأولي من سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 155 ألف ريال سعودي .

الفئة الثانية من سيارة كرايسلر باسيفيكا موديل 2027 ستباع في سوق السيارات السعودي بسعر 218 ألف ريال سعودي .

تاريخ شركة كرايسلر في صناعة السيارات

تأسست شركة كرايسلر عام 1925، وفي عام 1928 اشترت دودج وأطلقت علامات "بليموث" و"ديسوتو"، وقدمت ابتكارات مثل محرك "باور فلوتينج" وسيارة "إيرفلو" الانسيابية عام 1934.

وفي الحرب العالمية الثانية من عام 1941 حتي عام 1945 توقفت عن إنتاج السيارات المدنية وتحولت بالكامل لإنتاج المعدات العسكرية والمركبات الحربية.

وطرحت سيارات بمحركات 8 سلندر "هيمي" الشهيرة عام 1951، وسيطرت على سوق السيارات ذات الزعانف الخلفية في أواخر الخمسينيات.