أخبار العالم

ارتفاع صادرات الأردن للاتحاد الأوروبي 72.3% لتسجل 158 مليون دولار خلال شهرين

أ ش أ

 كشفت وزارة الصناعة والتجارة والتموين الأردنية، عن ارتفاع صادرات الأردن إلى دول الاتحاد الأوروبي بنسبة 72.3% خلال أول شهرين من العام الجاري؛ لتسجل 112 مليون دينار أردني، بما يعادل نحو 158 مليون دولار، مقابل 65 مليون دينار نحو 92 مليون دولار) خلال الفترة نفسها من عام 2025.

وقال وزير الصناعة المهندس يعرب القضاة، خلال لقائه مجلس إدارة غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، إن العلاقات الاقتصادية بين الأردن ودول الاتحاد الأوروبي تشهد تطورًا مستمرًا، ما يتطلب البناء على الاتفاقيات والشراكات القائمة لفتح مزيد من الفرص أمام الصادرات الأردنية، مؤكدا أهمية تعزيز تنافسية المنتج الأردني وزيادة حضوره داخل الأسواق الأوروبية.

وأكد أن النمو الملحوظ في الصادرات يعكس تحسن قدرة المنتجات الأردنية على المنافسة والنفاذ للأسواق العالمية، والاستفادة من الاتفاقيات التجارية الموقعة مع الاتحاد الأوروبي.

وشدد الوزير الأردني على ضرورة تكثيف الجهود الترويجية والتسويقية للمنتجات الأردنية داخل الأسواق الأوروبية، بالتعاون مع القطاع الخاص والغرف التجارية الأوروبية، بما يسهم في زيادة حجم التبادل التجاري وجذب مزيد من الاستثمارات إلى المملكة.

وأشار إلى أن رؤية التحديث الاقتصادي في الأردن تركز على تطوير القطاعات الإنتاجية ورفع تنافسية الاقتصاد، إلى جانب تنفيذ مشروعات استراتيجية كبرى تشمل الناقل الوطني، والسكك الحديدية، ومدينة عمرة، وربط المناطق الصناعية بالغاز الطبيعي، بما يساعد على خفض تكاليف الإنتاج وتحسين بيئة الأعمال.

من جانبه، أكد رئيس غرفة التجارة الأوروبية في الأردن، المهندس محمد الصمادي، حرص الغرفة على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري مع الاتحاد الأوروبي، وتوسيع مجالات الشراكة لدعم الصادرات الأردنية وجذب استثمارات جديدة.

وأضاف أن الغرفة تعمل على بناء شراكات بين مجتمع الأعمال الأردني ونظرائه الأوروبيين، من خلال تنظيم لقاءات اقتصادية وبعثات تجارية والترويج للفرص الاستثمارية المتاحة بالمملكة، مشيرًا إلى التحضير لعقد مؤتمر الاستثمار الأردني الأوروبي قبل نهاية العام الجاري لبحث فرص استثمارية جديدة وتعزيز الشراكة الاقتصادية بين الجانبين.

