سلامة الغذاء والغرف التجارية تبحثان تطوير سلاسل الإمداد ودعم نمو الصادرات المصرية

عقد الدكتور طارق الهوبي، رئيس الهيئة القومية لسلامة الغذاء، اجتماعًا موسعًا مع السادة أعضاء مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية، برئاسة أحمد الوكيل، وذلك في إطار تعزيز أوجه التعاون والتنسيق المشترك بين الهيئة ومؤسسات القطاع التجاري، بما يسهم في دعم منظومة سلامة الغذاء وتحقيق أعلى مستويات الحماية للمستهلك المصري.

وشهد الاجتماع مناقشة عدد من الملفات الحيوية المرتبطة بتطوير منظومة تداول الغذاء، حيث تم استعراض الاشتراطات والمعايير الرقابية التي تطبقها الهيئة لضمان سلامة المنتجات الغذائية المتداولة بالأسواق، إلى جانب بحث آليات تعزيز التعاون مع القطاع التجاري لتيسير الإجراءات ودعم التزام المنشآت الغذائية بالضوابط والمعايير المعتمدة.

كما تناول اللقاء أبرز التحديات التي تواجه سلاسل الإمداد الغذائي، خاصة فيما يتعلق بعمليات النقل والتخزين والتوزيع، وسبل الحفاظ على سلامة المنتجات الغذائية خلال مختلف مراحل التداول، بما يضمن وصول غذاء آمن وسليم للمستهلك، فضلًا عن مناقشة المستجدات التشريعية والتنظيمية ذات الصلة وتأثيرها على بيئة الأعمال والاستثمار في القطاع الغذائي.

وخلال الاجتماع، تم أيضًا مناقشة معدلات النمو والتوسع التي تشهدها الصادرات الغذائية المصرية إلى مختلف الأسواق الدولية، ومدى مساهمة آليات الرقابة والتفتيش الحديثة التي تطبقها الهيئة في دعم المنشآت الغذائية لتحقيق التوافق مع اشتراطات التصدير والمعايير الدولية، الأمر الذي انعكس على تحسين جودة المنتج المصري وزيادة تنافسيته، ومن ثم ارتفاع معدلات الطلب على المنتجات الغذائية المصرية بالأسواق الخارجية.

وأكد الجانبان أهمية تعزيز برامج التوعية والتدريب ورفع كفاءة العاملين بالقطاع الغذائي، بما يدعم تطبيق نظم الرقابة الحديثة على سلاسل الغذاء، ويسهم في تطوير الأداء المؤسسي وتحقيق التكامل بين الجهات الرقابية وقطاع متداولي الغذاء.

واتفق الطرفان على أهمية تكامل الجهود بين الجهات الرقابية وقطاع متداولي الغذاء، بما يدعم تطوير المنظومة الغذائية ويحقق التوازن بين ضمان سلامة الغذاء وتحفيز الاستثمار، مع التأكيد على استمرار التنسيق والتشاور المشترك خلال المرحلة المقبلة بما يخدم مصالح المستهلك ويدعم استقرار الأسواق.

وفي هذا السياق، شدّد الدكتور طارق الهوبي على أن الهيئة القومية لسلامة الغذاء تُعوِّل كثيرًا على دور متداولي الغذاء بوصفهم ركيزةً أساسية في المنظومة الغذائية الوطنية، مؤكدًا أن نهج الهيئة يرتكز على الشراكة الحقيقية والتكامل مع قطاع متداولي الغذاء، وأن تعزيز الامتثال للمعايير المعتمدة لن يتحقق إلا من خلال بيئة تشاركية تجمع بين الرقابة الفاعلة والدعم المؤسسي المستدام، بما يسهم في تعزيز ثقة المستهلك ورفع كفاءة المنظومة الغذائية، فضلًا عن دعم تنافسية الصادرات الغذائية المصرية وفتح المزيد من الأسواق أمام المنتج المصري.

الاشتراطات والمعايير

كما أكد أهمية الدور الذي تقوم به الغرف التجارية بالمحافظات في توعية منشآت تداول الغذاء، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة، بالاشتراطات والمعايير المنظمة لتداول الغذاء، بما يسهم في رفع معدلات الامتثال، وتعزيز قدرات تلك المنشآت على تطبيق الممارسات السليمة، ودعم دمجها بصورة أكبر داخل المنظومة الرسمية للتداول الغذائي الآمن.

ومن جانبه، أعرب الأستاذ أحمد الوكيل عن تقديره للدور الذي تقوم به الهيئة القومية لسلامة الغذاء في تطوير المنظومة الرقابية وتحديث آليات العمل، مؤكدًا حرص الاتحاد العام للغرف التجارية على استمرار التعاون البنّاء مع الهيئة بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ودعم نمو واستقرار قطاع الغذاء في مصر، وتعزيز قدرة المنتجات المصرية على النفاذ إلى الأسواق الإقليمية والدولية.