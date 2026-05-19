الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
اقتصاد

سعر الجنيه الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026

أمل مجدى

انخفض سعر الذهب اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026 بشكل كبير خلال تعاملات اليوم، ووصل سعر الجنيه الذهب إلى 54800 جنيه وسط حالة من الترقب بعد موجة التحركات السريعة التي شهدها الذهب خلال الأيام الماضية.

وتراجع سعر الجنيه وسعر جرام الذهب عيار 24 وهو الذي يهم المستثمرين بشكل كبير ليسجل 7830 مما أثار اهتمام الراغبين في الشراء والاستثمار، بالتزامن مع انخفاض أسعار الأوقية عالميًا وتحركات الدولار.

أسعار الذهب اليوم 

وجاءت أسعار الذهب اليوم داخل محال الصاغة كالآتي

عيار 24: سجل 7830 جنيهًا للبيع و7785 جنيهًا للشراء.

عيار 21: سجل 6850 جنيهًا للبيع و6810 جنيهات للشراء.

عيار 18: سجل 5870 جنيهًا للبيع و5835 جنيهًا للشراء.

عيار 14: سجل 4565 جنيهًا للبيع و4540 جنيهًا للشراء.

الجنيه الذهب: سجل 54,800 جنيه للبيع و54,480 جنيهًا للشراء.

الأونصة عالميًا: سجلت 4539.06 دولار.

دولار الصاغة: سجل 53.64 جنيه مقابل 53.15 جنيه بالبنوك.

كيف تقضي عيد الأضحى بدون تلبك معوي؟
