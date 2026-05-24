بشرى لأهالي الوادي الجديد.. طرح لحوم بأسعار مخفضة قبل عيد الأضحى

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الوادي الجديد، استمرار جهودها لتوفير السلع الأساسية واللحوم بأسعار مناسبة للمواطنين، تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية والدكتور شريف فاروق وزير التموين وتكليفات حنان مجدي محافظ الإقليم، بالتوسع في إقامة المنافذ وتخفيف الأعباء عن الأسر الأولى بالرعاية، بالتزامن مع قرب حلول عيد الأضحى المبارك.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى، وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالوادي الجديد، أنه تم توفير كميات كبيرة من اللحوم الطازجة والمجمدة بمنافذ الشركة المصرية للجملة بمختلف مراكز المحافظة، لضمان تلبية احتياجات المواطنين ومنع أي ممارسات احتكارية أو مغالاة في الأسعار.

وأوضحت وكيل الوزارة أنه جرى طرح ٨ عجول لحم سوداني طازج بسعر ٣٥٠ جنيهًا للكيلو، بالإضافة إلى توفير ٤ أطنان من اللحوم الهندية المجمدة بسعر ٢٦٠ جنيهًا للكيلو، مشيرةً إلى استمرار ضخ كميات إضافية تباعًا وفقًا لمعدلات الإقبال.

وأضافت أن المديرية رفعت درجة الاستعداد القصوى بكافة الإدارات التموينية، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمحال التجارية ومنافذ بيع اللحوم والسلع الغذائية؛ للتأكد من جودة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، وضبط الأسعار والتصدي لأي مخالفات أو محاولات لاستغلال المواطنين خلال موسم العيد.

وأشارت إلى استمرار التنسيق مع الوحدات المحلية والجهات الرقابية المختلفة لمتابعة توافر السلع الأساسية والاستراتيجية، وتوفير بدائل متنوعة تناسب مختلف الفئات، بما يحقق الاستقرار التمويني داخل المحافظة.

وأكدت الدكتورة سلوى مصطفى أن المديرية تتابع بصورة يومية أرصدة السلع الاستراتيجية واللحوم والدواجن بكافة المنافذ والأسواق، لضمان توافرها بالكميات المناسبة طوال فترة عيد الأضحى المبارك، لافتةً إلى أنه تم تشكيل غرف عمليات فرعية بالإدارات التموينية بالمراكز لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع استمرار المرور الميداني على الأسواق والمخابز ومحطات الوقود للتأكد من انتظام العمل وتقديم الخدمات للمواطنين بكفاءة على مدار الساعة.