محافظات

تجهيز 705 ساحات ومساجد كبرى لأداء صلاة عيد الأضحى المبارك في الجيزة

أحمد زهران

أعلن الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة، تجهيز 705 ساحات لصلاة عيد الأضحى المبارك، إلى جانب المساجد الكبرى بالأحياء والمراكز والمدن الجديدة على مستوى المحافظة.

جاء ذلك خلال متابعة المحافظ استعدادات مديرية الأوقاف بالجيزة الخاصة بتجهيز الساحات المخصصة لصلاة العيد، للاطمئنان على جاهزيتها لاستقبال المصلين بمختلف أنحاء المحافظة.

وأكد المحافظ توفير المساحات اللازمة لاستيعاب المواطنين، وتجهيز الساحات بمكبرات الصوت، إلى جانب تخصيص مصليات للسيدات بكل ساحة وتوفير واعظات، بما يضمن أداء الشعائر في أجواء منظمة وآمنة، مع توفير أجواء احتفالية عقب انتهاء الصلاة لإدخال البهجة على الأسر والمواطنين.
وشدد محافظ الجيزة على ضرورة توفير سبل الراحة لكبار السن وذوي الهمم داخل الساحات، وتسهيل حركة الدخول والخروج، مع تسكين إمام وخطيب لكل ساحة وتوفير البدائل اللازمة، إلى جانب تفعيل غرف العمليات الفرعية وربطها بغرفة العمليات المركزية بالمحافظة للتعامل الفوري مع أي طوارئ.

كما وجه المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، بالتنسيق مع هيئة النظافة والتجميل، بالمتابعة الدورية لمحيط المساجد والساحات، ورفع الإشغالات والمخلفات، والتأكد من جاهزية الطرق المؤدية إليها، مع سرعة إعادة الحركة إلى طبيعتها عقب انتهاء الصلاة.

