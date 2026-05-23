محافظة الجيزة تُشدد على الالتزام بضوابط شوادر الماشية للحفاظ على الانضباط بالشوارع

أصدر الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة قرارًا بتنظيم ضوابط إقامة شوادر عرض وبيع الماشية الحية، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، وحرصًا على الحفاظ على المظهر الحضاري للشوارع والميادين، وضمان الالتزام بالاشتراطات البيئية والصحية.

وأكد المحافظ أن القرار يأتي للحد من العشوائية ومنع إقامة الشوادر في المواقع غير المخصصة لها، بما يساهم في الحفاظ على مستوى النظافة العامة وتفادي المخلفات الناتجة عن أنشطة البيع والذبح خارج المجازر الحكومية.

وتضمنت الضوابط أن تكون الشوادر داخل قطع أراضٍ فضاء مسورة وبمساحات مناسبة، مع حظر إقامتها بالشوارع الرئيسية أو الميادين أو الحدائق العامة، وعدم إشغال الأرصفة أو الطرق العامة، إلى جانب إزالة أي شوادر مخالفة يتم إقامتها دون تصريح من الجهات المختصة.

كما نص القرار على حظر استخدام الزينات الكهربائية أو الإضاءة الليلية ترشيدًا لاستهلاك الكهرباء، ومنع أعمال الذبح داخل الشوادر طوال أيام العيد .

وشدد المحافظ على ضرورة الحفاظ على النظافة العامة بمحيط الشوادر والطرق المؤدية إليها، مع تكليف الإدارات المختصة بالأحياء والمراكز والمدن بالتنسيق مع الإدارة الصحية ومديرية الطب البيطري، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أي مخالفات بيئية، خاصة ما يتعلق بإلقاء مخلفات الذبح بالشوارع أو تراكم مخلفات الماشية أو استخدام القمامة في تغذية الحيوانات.

ووجّه محافظ الجيزة مديرية الطب البيطري بالمرور الدوري على شوادر بيع الماشية للتأكد من سلامة الأغنام والماشية المعروضة، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال أي حالات مرضية حفاظًا على صحة المواطنين.

كما كلّف المحافظ رؤساء الأحياء والمراكز والمدن بعدم السماح بإقامة شوادر بيع الماشية بالطرق العامة أو على الأرصفة، حفاظًا على السيولة المرورية والانضباط العام والنظافة بالشوارع.