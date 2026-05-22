محافظ الجيزة يتابع أعمال تطوير محيط محور عمرو بن العاص بقطاع كفر طهرمس حتى الطريق الدائري

عقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة ، اجتماعًا موسعًا مع رئيس الجهاز التنفيذي لمشروعات تعمير القاهرة الكبرى بوزارة الإسكان، لمتابعة الموقف التنفيذي لأعمال استكمال تطوير محيط محور عمرو بن العاص بقطاع كفر طهرمس حتى الطريق الدائري.

ويأتي ذلك في إطار خطة محافظة الجيزة لرفع كفاءة المحاور المرورية وتحسين السيولة المرورية داخل نطاق حي بولاق الدكرور ومدينة كرداسة، بما يسهم في تسهيل الحركة المرورية وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأكد محافظ الجيزة أن المشروعات الجارية تستهدف إحداث نقلة نوعية في السيولة المرورية بالمناطق الواقعة أسفل محور عمرو بن العاص ومحيطه، من خلال إعادة تنظيم مسارات الحركة وربطها بكفاءة مع الطريق الدائري، إلى جانب الارتقاء بالمظهر الحضاري للمناطق المطلة على المحور، بما يعظم الاستفادة من المشروع.

وخلال الاجتماع، شدد المحافظ على سرعة الانتهاء من أعمال المرافق ورفع كافة التعارضات التي تعوق تنفيذ مشروعات تطوير مسارات الحركة بمنطقة كفر طهرمس، بما يضمن دفع معدلات التنفيذ، وتمكين الجهات المنفذة من استكمال الأعمال في القطاعات المتبقية وفق الجداول الزمنية المحددة دون تأخير.

كما تابع المحافظ الموقف التنفيذي لأعمال تطوير الصرف الصحي بمنطقة كفر طهرمس على مرحلتين؛ تشمل الأولى شارع الملكة وإسكان الشباب حتى الطريق الدائري، فيما تشمل الثانية شوارع نبيل طه وعمرو بن العاص ومنطقة رشاح أبو عوض، إلى جانب أعمال الدفع النفقي بالمنطقة محل التنفيذ.

واستعرض المحافظ نسب الإنجاز بمسارات محور عمرو بن العاص المستحدثة، مؤكدًا ضرورة الالتزام بالجداول الزمنية، والجاهزية للانتهاء من الأعمال والتجهيزات النهائية استعدادًا للافتتاح الرسمي للمحور.

كما تناول الاجتماع أعمال المرافق ومعالجة الصرف الصحي الجاري تنفيذها بالمنطقة، بالتوازي مع متابعة مشروعات التطوير بمحور الإخلاص الممتد من المريوطية حتى عثمان محرم بطول 5 كيلومترات، بما يحقق التكامل بين أعمال البنية التحتية ورفع كفاءة المحاور المرورية.

حضر الاجتماع محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، واللواء بدر ندا رئيس جهاز تعمير القاهرة الكبرى، ووائل شعبان رئيس الإدارة المركزية لشؤون مكتب المحافظ، والمهندس وليد عبد اللطيف معاون المحافظ، إلى جانب رؤساء حي بولاق الدكرور ومدينة كرداسة، وممثلي شركات المرافق.