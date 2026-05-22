الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الجيزة جاهزة لعيد الأضحى المبارك..تجهيز المساجد والساحات وتكثيف النظافة لاستقبال المواطنين خلال العيد

الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الجيزة
أحمد زهران

عقد الدكتور أحمد الأنصاري، محافظ الجيزة، اجتماعًا موسعًا مع رؤساء الأحياء والمراكز والمدن، لمتابعة استعدادات مختلف القطاعات الخدمية لاستقبال عيد الأضحى المبارك، في إطار حرص المحافظة على توفير كافة سبل الراحة والتيسير للمواطنين خلال فترة العيد.

وأكد المحافظ، في مستهل الاجتماع، ضرورة التصدي الفوري والحاسم لمخالفات البناء والتعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، من خلال التنسيق الكامل بين الجهات المعنية وتكثيف الدوريات الميدانية على مدار اليوم، لإزالة أي تعديات في مهدها.
ووجّه المحافظ مدير مديرية الصحة برفع درجة الاستعداد بجميع المستشفيات، والتأكد من انتظام النوبتجيات وتواجد الأطباء وأطقم التمريض، إلى جانب رفع جاهزية مرفق الإسعاف وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية اللازمة للتعامل مع أي حالات طارئة خلال إجازة العيد.

كما كلّف مديرية التموين، بالتنسيق مع الوحدات المحلية، بالمرور المستمر على المخابز ومحطات الوقود والأسواق، للتأكد من توافر الخبز والمواد البترولية والسلع الغذائية، مع تكثيف الحملات الرقابية على الأسواق والمطاعم لضبط المخالفات والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة.

وفيما يخص استعدادات صلاة العيد، اطمأن المحافظ من مديرية الأوقاف على جاهزية ساحات صلاة عيد الأضحى والمساجد الكبرى بالأحياء والمراكز والمدن الجديدة لاستقبال المصلين بمختلف أنحاء المحافظة.

ووجّه المحافظ هيئة النظافة والتجميل ورؤساء الأحياء والمراكز والمدن بتكثيف أعمال النظافة ورفع المخلفات والتراكمات بالشوارع والميادين والحدائق العامة والمتنزهات، خاصة بمحيط المساجد وساحات الصلاة والشوارع المؤدية إليها، مع تكثيف حملات إزالة الإشغالات لتيسير حركة المواطنين.

كما شدد المحافظ على ضرورة التنسيق بين رؤساء الأحياء والمراكز وجهاز السرفيس لمتابعة انتظام العمل بالمواقف وتوفير وسائل النقل على الخطوط الداخلية والخارجية، والالتزام بالتعريفة المقررة، مع توفير خطوط إضافية خلال أوقات الذروة والتصدي لأي ممارسات استغلالية.

وأكد المحافظ أهمية المرور على المراسي والمعديات والعائمات المستخدمة في التنقل والتنزه بنهر النيل والمجاري المائية، للتأكد من سلامتها حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

وقرر المحافظ أن يكون الذبح بالمجان داخل المجازر الحكومية بجميع أنحاء المحافظة طوال أيام عيد الأضحى المبارك، موجّهًا مديرية الطب البيطري برفع جاهزية المجازر وتوفير الأطباء والعمالة اللازمة، مع الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية.

كما وجّه المحافظ برفع درجات الاستعداد والتنسيق الكامل بين المديريات الخدمية وجهات المرافق، ومنها الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي والغاز، للتعامل الفوري مع أي مشكلات قد تواجه المواطنين خلال أيام العيد.

وفي ختام الاجتماع، أكد محافظ الجيزة أن مركز السيطرة وغرفة العمليات المركزية بالمحافظة في حالة انعقاد دائم على مدار الساعة، بالتنسيق مع غرف العمليات الفرعية بالأحياء والمراكز والمدن، لتلقي شكاوى المواطنين والتعامل الفوري معها، مع موافاة مركز السيطرة بالشبكة الوطنية بتقارير دورية حول المستجدات والأحداث الطارئة .

