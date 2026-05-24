رئيس الوزراء يهنئ شيخ الأزهر بقرب حلول عيد الأضحى المبارك

بعث الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، برقية تهنئة إلى فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف؛ بمُناسبة قرب حلول عيد الأضحى المُبارك، مُتوجهاً فيها إلى فضيلته بأخلص التهاني وأطيب التمنيات؛ بهذه المناسبة.

وقال رئيس الوزراء: "وإننا إذ نستقبلُ هذه المناسبة العطرة؛ التي تقترن بفضائل رُكن الحج الأعظم مع نفحات يوم عرفة، فإننا ندعو الله عز وجل أن يُعيدها على فضيلتكم بموفور الصحة والعطاء، وأن تستمر جهود الأزهر الشريف في التنوير بأيدي أبنائه المخلصين، وأن يُنعم الله على مصر وبلدان الأمتين العربية والإسلامية بالخير والسلام".

كما بعث الدكتور حسين عيسى، نائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية، برقية تهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة قرب حلول عيد الأضحى المبارك، تقدم خلالها بأسمى آيات التهاني وأطيب التمنيات له، داعيًا المولى عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة عليه بموفور الصحة والعافية ودوام التوفيق، وأن يحفظ مصر وشعبها العظيم، ويديم عليها نعمة الأمن والاستقرار ومزيدًا من التقدم والازدهار.

وأكد الدكتور حسين عيسى أن هذه المناسبة المباركة تمثل فرصة لتجديد قيم التضحية والتكافل والتكاتف والعمل المُخلص من أجل رفعة الوطن واستقراره، معربًا عن تمنياته بأن يعيد الله عز وجل هذه المناسبة المباركة على مصر وشعبها العظيم، وعلى شعوب الأمتين العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات.