سعاد صالح تحسم الجدل حول الأضحية بالفراخ والديك: النحر لا يكون إلا في الأنعام

ردّت الدكتورة سعاد صالح أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف على الجدل المثار بشأن ما يُعرف بفتوى التضحية بالديك أو الدجاج، مؤكدة أن الأضحية لها ضوابط شرعية واضحة، وأنه من المهم تصحيح المفاهيم المتداولة بين المواطنين.

سنة مستحبة اقتداءً بسيدنا إبراهيم

وقالت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج «تفاصيل» المذاع على قناة صدى البلد، إن الأضحية ليست ركنًا من أركان الحج، كما أنها ليست واجبًا من واجباته، وإنما تعد سنة مستحبة اقتداءً بسيدنا إبراهيم عليه السلام.

الإبل والأبقار والخراف

وأكدت الدكتورة سعاد صالح أن قول الله تعالى: «فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ» يوضح أن النحر يكون في الأنعام فقط، مثل الإبل والأبقار والخراف، موضحة أن لفظ «النحر» لا يُستخدم مع الطيور أو الدواجن.

الذبح في حالة البط أو الوز

وأضافت أن الذبح في حالة البط أو الوز أو الديك الرومي أو الدجاج يختلف شرعًا عن الأضحية، مشيرة إلى أن هذه الحالات يُطلق عليها «ذبح» وليس «نحر»، وبالتالي لا تُعد أضحية بالمفهوم الشرعي المعروف.