أسعار بيع اللحوم الطازجة والمبردة والأضاحي في المحافظات| تفاصيل

تتزايد معدلات البحث عن أماكن بيع اللحوم الطازجة والمبردة بأسعار مخفضة في المحافظات

و أسعار اللحوم والأضاحي والماشية في الأسواق مع اقتراب عيد الاضحي، في ظل استعداد الأسر لشراء احتياجاتها من اللحوم الحمراء وتجهيز الأضاحي، وسط تنوع ملحوظ في الأسعار بين المنافذ الحكومية ومحال الجزارة والهايبر ماركت والأسواق الحرة.

أسعار اللحوم في المنافذ الحكومية

شهدت أسعار اللحوم داخل منافذ وزارة الزراعة تفاوتا حسب نوعية اللحوم والمنتجات المطروحة، حيث تراوح سعر كيلو اللحم المكعبات بين 330 و350 جنيها، فيما سجل سعر البرجر والكفتة والسجق البقري 250 جنيها للكيلو.

وبلغ سعر المفروم الكندوز 330 جنيها، والكبدة البقري 360 جنيها، والبوفتيك البقري 350 جنيها، بينما سجل سعر الضاني البلدي 350 جنيها للكيلو.

وسجلت الكبدة الجاموسي 350 جنيها، فيما بلغ سعر كباب الحلة البلدي بالمنافذ المتحركة 350 جنيها، و تراوحت أسعار كفتة الأرز والكفتة السيخ عند حدود 200 جنيه للكيلو.

أسعار اللحوم بمنافذ أمان ووطنية

واصلت منافذ أمان وسلاسل وطنية وسوبر توفير طرح اللحوم بأسعار مخفضة نسبيا، حيث سجل سعر المفروم 280 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر اللحوم البلدية 260 جنيها.

وطرحت منافذ وزارة التموين اللحوم بسعر يقارب 330 جنيها للكيلو، بينما سجل الضاني 350 جنيها.

أسعار اللحوم داخل الهايبر ماركت

جاءت أسعار بعض أنواع اللحوم في سلاسل الهايبر ماركت على النحو التالي:

الإنتركوت: 500 جنيه للكيلو

المكعبات البلدي بالدسم: 420 جنيها

المكعبات المميزة: 508 جنيهات

كباب الحلة: 510 جنيهات

المفروم بالدسم: 400 جنيه

المفروم بدون دسم: 480 جنيها

الإسكالوب: 520 جنيها للكيلو

السمانة البقري: 500 جنيه

الفخدة الكندوز: 500 جنيه

الكفتة وكفتة داود باشا: 400 جنيه

أسعار اللحوم البلدية والمستوردة

بلغ سعر لحوم الجمال الصغيرة والمفروم 420 جنيها للكيلو، بينما سجلت الكبدة الجملية 600 جنيه.

وبلغ سعر لحوم الماعز والضاني البلدي 480 جنيها، في حين سجلت لحوم السن 500 جنيه، والكندوز البقري بين 420 و480 جنيها وفقا لنسبة الدهون.

أما اللحوم المجمدة، فسجلت أسعارها مستويات أقل نسبيا، حيث بلغ سعر اللحوم المجمدة 330 جنيها، والموزة المجمدة 365 جنيها، والمفروم المجمد 300 جنيه، بينما سجل السجق المستورد 230 جنيها، والكبدة المستوردة 200 جنيه للكيلو.

وبلغ سعر اللحوم الجاموسي المستوردة والبتلو المجمد 300 جنيه، في حين سجلت لحوم الرأس البلدي 220 جنيها، والدهن البقري 210 جنيهات.

أسعار الأضاحي والماشية الحية

تراوحت أسعار الجاموسي القائم بين 160 و175 جنيها للكيلو، بينما سجل الكندوز البقري القائم بين 185 و190 جنيها.

وتراوح سعر الضاني الحي بين 240 و250 جنيها للكيلو، فيما بلغ سعر الضاني المذبوح نحو 390 جنيها، ووصل سعر اللحم الجملي إلى 240 جنيها للكيلو.

وسجل الضاني البرقي داخل محال الجزارة 540 جنيها للكيلو، بينما تراوح سعر اللحوم البقري بين 450 و480 جنيها.

أما أسعار الماشية المستوردة الحية، فتراوحت بين 205 و210 جنيهات للكيلو للأنواع الأوكرانية والإسبانية والكولومبية.

وبالنسبة لأسعار رؤوس الماشية، بدأت أسعار الأبقار الوالدة من 95 ألف جنيه، بينما تراوح سعر الجاموسة بين 85 و110 آلاف جنيه، وبدأت أسعار الأغنام الصغيرة من 12 ألف جنيه، في حين سجلت الأبقار المتوسطة 40 ألف جنيه كحد أدنى.

أبرز أسعار اللحوم المتداولة اليوم

الكبدة المستوردة: 200 جنيه

الكبدة البلدي: 500 جنيه

البتلو البلدي: 800 جنيه للكيلو

البتلو النيوزلندي: 300 جنيه

المكعبات بالدسم: 420 جنيها

المكعبات بدون دسم: 500 جنيه

الكتف الضاني المجمد: 300 جنيه

الضاني البرقي: 540 جنيها

الدهن الجملي والبقري: 220 جنيها

لحمة الرأس: 180 جنيها

اللحوم بالمنافذ المتنقلة: 330 جنيها

الضاني بالمنافذ المتنقلة: 350 جنيها

المفروم البلدي بمحلات الجزارة: 300 جنيه

اللحوم البلدية بمحلات الجزارة: 480 جنيها في المتوسط

الكفتة والسجق والبرجر: 250 جنيها

السجق المجمد: 250 جنيها

جهود حكومية لتوفير اللحوم والأضاحي

استعرض المركز الإعلامي لـ مجلس الوزراء المصري أبرز جهود الدولة لتوفير اللحوم والأضاحي بأسعار مناسبة للمواطنين، ضمن الاستعدادات المكثفة لاستقبال عيد الأضحى.

وشملت الإجراءات التي اتخذتها وزارة التموين والتجارة الداخلية تجهيز 20 شادرا لبيع الخراف الحية بعدد من المحافظات، إلى جانب توفير نحو 2300 رأس ماشية، مع استلام 1500 رأس إضافية خلال الفترة المقبلة.

تم طرح 6000 رأس ضأن مذبوح مجمد، بالإضافة إلى 669 طنا من اللحوم المجمدة، إلى جانب كميات كبيرة من السلع الأساسية، تضمنت:

180 ألف طن سكر

60 ألف طن زيت

15 ألف طن أرز

20 ألف طن مكرونة

1210 أطنان دواجن مجمدة

تخفيضات تصل إلى 25% و40%

طرحت وزارة التموين تخفيضات تصل إلى 25% على السلع الغذائية عبر معارض أهلا بالعيد وفروع كاري أون ، بالإضافة إلى أكثر من 1062 منفذا تابعا للشركة القابضة، وما يزيد على 8 آلاف فرع ضمن مشروع جمعيتي .

ووفرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي تخفيضات تتراوح بين 20% و30% على لحوم الأضاحي من خلال 600 منفذ تابع لها.

وفي السياق ذاته، وفرت المرحلة الـ28 من مبادرة كلنا واحد تخفيضات وصلت إلى 40% عبر 3477 فرعا ومنفذا وسلسلة تجارية، إلى جانب طرح السلع بأسعار مخفضة من خلال 1300 منفذ ثابت ومتحرك ضمن منظومة أمان .

مشروع صكوك الأضاحي

أوضح المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أن مشروع صكوك الأضاحي الذي أطلقته وزارة الأوقاف المصرية عام 2015 استفادت منه أكثر من 10 ملايين أسرة حتى الآن.

وحددت الوزارة قيمة صك الأضحية البلدي لعام 2026 عند 9500 جنيه، بينما بلغ سعر الصك المستورد 7000 جنيه.

وأتاحت الوزارة إمكانية تقسيط الصكوك لمدة 6 أشهر دون فوائد يتحملها المواطن، مع ضمان وصول قيمة الصك كاملة إلى المستحقين دون خصومات.

ومن المقرر أن تبدأ أعمال الذبح من أول أيام عيد الأضحى وحتى عصر رابع أيام العيد، على أن تبدأ عمليات التوزيع اعتبارا من اليوم الخامس، بمتوسط 7 كيلوجرامات من اللحوم للمضحي.

ويمكن شراء الصكوك عبر الرقم المختصر 17779 ، أو من خلال مديريات الأوقاف والمساجد الكبرى، بالإضافة إلى التحويلات البنكية عبر:

البنك المركزي المصري

بنك مصر

البنك الأهلي المصري

البنك الزراعي المصري

بنك البركة

ويمكن السداد إلكترونيا من خلال تطبيقي فوري وإنستاباي.

رفع جاهزية المجازر الحكومية

وفي إطار الاستعدادات للعيد، رفعت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جاهزية 497 مجزرا حكوميا، مع إتاحتها مجانا للمواطنين طوال أيام عيد الأضحى.

وأعلنت وزارة التنمية المحلية رفع درجة الاستعداد بالمجازر الحكومية والتأكد من جاهزيتها الفنية والتشغيلية، مع حظر الذبح خارج المجازر المعتمدة واتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.

وشددت الجهات المعنية على الالتزام الكامل بالاشتراطات الصحية والبيئية المنظمة لعمليات الذبح، وضمان وجود إشراف بيطري متكامل، إلى جانب تطبيق آليات التخلص الآمن من مخلفات الذبح وفق المعايير الصحية والبيئية المعتمدة.

وفي سياق دعم قطاع الإنتاج الحيواني، يواصل المشروع القومي للبتلو تحقيق نتائجه، بعدما استفاد منه نحو 45.8 ألف مرب، لتربية وتسمين أكثر من 531.4 ألف رأس ماشية، بإجمالي تمويل تجاوز 10.7 مليارات جنيه حتى الآن.