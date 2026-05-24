محافظ الغربية يتفقد منفذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة وسوق اليوم الواحد بمدينة سمنود

تفقد اللواء دكتور علاء عبد المعطي محافظ الغربية، اليوم، منفذ بيع اللحوم البلدية بأسعار مخفضة بمدينة سمنود، والذي يُقام بالتعاون بين المحافظة ومؤسسة الخولي للأعمال الخيرية وتنمية المجتمع ومديرية التموين، وذلك في إطار جهود المحافظة لتوفير احتياجات المواطنين من السلع الأساسية بأسعار مناسبة مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، جاء ذلك بحضور المهندس حسام الدين عبده نائب المحافظ واعضاء مجلسي النواب والشيوخ، المحاسب السيد حسن عبد العال رئيس مركز ومدينة سمنود.

توجيهات محافظ الغربية

كما شملت الجولة تفقد سوق اليوم الواحد، الذي يضم مجموعة متنوعة من السلع الغذائية والاستهلاكية، بتخفيضات تصل إلى 30%، حيث اطلع المحافظ على المعروضات من اللحوم والأسماك والخضروات والفاكهة والزيوت والبقالة، مشددًا على ضرورة استمرار ضخ السلع بكميات كافية وجودة عالية تضمن تلبية احتياجات المواطنين.

تحرك تنفيذي عاجل

وخلال جولته، حرص المحافظ على الاستماع إلى آراء المواطنين داخل السوق، الذين أعربوا عن سعادتهم بوجود هذه المنافذ والأسواق المخفضة، مؤكدين أنها ساهمت في تخفيف الأعباء عن الأسر، وموجهين الشكر لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي على هذه المبادرات.

اسعار اللحوم

وأكد محافظ الغربية أن أسواق اليوم الواحد ومنافذ البيع المخفضة تأتي تنفيذًا لتوجيهات الدولة بالعمل على محاربة الغلاء وتوفير السلع للمواطنين بأسعار عادلة، مشددًا على استمرار التوسع في إقامة هذه الأسواق بمختلف مراكز ومدن المحافظة، والوصول بها إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.