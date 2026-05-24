شعبة المواد الغذائية: الحكومة ضخت كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق لضبط الأسعار

كشف حازم المنوفي عضو شعبة المواد الغذائية، باتحاد الغرف التجارية، تفاصيل الجهود الحكومية للاستعداد لموسم عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الحكومة ضخت كميات كبيرة من اللحوم في الأسواق لضبط الأسعار.

وأضاف حازم المنوفي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد مصطفى، مقدم برنامج الحياة اليوم ، المذاع عبر قناة الحياة، مساء اليوم الأحد، أن هناك مبادرة حكومية لتخفيف العبء على المواطن من خلال تخفيضات حقيقة.

وأشار إلى أن الأسواق المصرية دخلت مرحلة الجاهزية الكاملة لاستقبال عيد الأضحى المبارك، لافتا إلى أن الأسواق تشهد حالة من الوفرة الكبيرة والاستقرار الملحوظ في أسعار السلع الغذائية والأساسية.

وقال المنوفي، إن الفترة الحالية تشهد ضخ كميات كبيرة من السلع الاستراتيجية والمنتجات الغذائية بمختلف أنواعها، وهو ما ساهم في تحقيق توازن واضح داخل الأسواق ومنع حدوث أي زيادات غير مبررة في الأسعار، بالتزامن مع ارتفاع معدلات الإقبال على الشراء استعداداً للعيد.