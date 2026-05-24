تكثيف الحملات الرقابية على المجازر ومحلات الجزارة وشوادر بيع اللحوم استعداداً لعيد الأضحى بالشرقية

كلف المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية، الدكتور محمد السيد بشار، وكيل الوزارة ومدير مديرية الطب البيطري، بالتنسيق مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء، برفع درجة الاستعداد القصوى بجميع المجازر الحكومية وتكثيف الحملات الرقابية على محلات الجزارة والأسواق، تزامناً مع مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسئولية»، وذلك لضمان توفير لحوم آمنة وصحية للمواطنين خلال أيام العيد.

وقال المحافظ إن رؤساء المراكز والمدن والأحياء قاموا بالتنسيق مع المسئولين من مديرية الطب البيطري بمتابعة الفحص الشامل لجاهزية المجازر الفنية والتشغيلية، والتأكيد على تواجد الأطباء البيطريين للإشراف الكامل على أعمال الذبح والكشف على الماشية قبل وبعد الذبح، كما تم إطلاق حملات تفتيشية موسعة ومفاجئة على شوادر ومحلات بيع اللحوم للتأكد من سلامة المنتجات وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي، والتأكد من التزام أصحاب المحلات بجميع الاشتراطات الصحية والبيئية.

وأكد المحافظ تفعيل الإجراءات القانونية الحاسمة ضد أي مخالفات، خاصة في حالات الذبح خارج المجازر الحكومية المعتمدة، مشدداً على ضرورة التخلص الآمن من مخلفات الذبح فوراً لضمان بيئة نظيفة وصحية، لافتاً إلى أن مبادرة «العيد في الشرقية.. فرحة ومسئولية» ترتكز على حماية صحة المواطن وسلامته كأولوية قصوى للجهاز التنفيذي، مع استمرار المتابعة المستمرة من خلال غرف العمليات على مدار الساعة.