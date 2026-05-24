عميد طب الزقازيق يتفقد معامل الكلية ويتابع أعمال صيانة الميكروسكوبات

تفقد الدكتور محمود مصطفى طه عميد كلية الطب البشري بجامعة الزقايق يرافقه أحمد يوسف مدير عام الكلية معامل المبنى الأكاديمي لمتابعة سير أعمال الصيانة والتطوير بالمعامل وذلك في إطار المتابعة المستمرة للعملية التعليمية والتدريب العملي داخل كلية الطب البشري جامعة الزقازيق.

شملت الجولة متابعة أعمال صيانة وإصلاح الميكروسكوبات والتأكد من جاهزيتها للعمل بكفاءة عالية، بما يساهم في دعم العملية التعليمية والتدريب العملي للطلاب، وتوفير بيئة تعليمية متطورة تواكب أحدث أساليب التعليم الطبي الحديثة.

وأكد عميد الكلية خلال الجولة أهمية الاهتمام المستمر بصيانة الأجهزة والمعامل، والاستفادة المثلى من الإمكانات المتاحة، بما يعزز من مستوى التدريب العملي والتطبيقي للطلاب، ويسهم في رفع كفاءتهم العلمية والمهارية، وإعداد كوادر طبية متميزة قادرة على مواكبة متطلبات سوق العمل.

كما شدد على ضرورة التطوير المستمر للمعامل والأجهزة توفير كافة أوجه الدعم الفني والتقني، لضمان تقديم تجربة تعليمية وتدريبية متميزة لطلاب الكلية وتأتي هذه الجولة في إطار حرص إدارة الكلية على الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وتطوير البنية التحتية التعليمية والتدريبية داخل الكلية، بما يدعم جودة التعليم الطبي ويحقق أفضل سبل التدريب العملي للطلاب.