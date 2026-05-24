التحالف الوطني يوسع استعداداته لتوزيع لحوم الأضاحي على مليون أسرة بالمحافظات

تكثف مؤسسات العمل الأهلي مع اقتراب عيد الأضحى المبارك في مصر جهودها لدعم الأسر الأولى بالرعاية من خلال مبادرات توزيع لحوم الأضاحي في مختلف المحافظات.

ويأتي ذلك ضمن خطة متكاملة ينفذها التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتعاون مع الجمعيات الشريكة والجهات المحلية، بهدف ضمان وصول الدعم إلى مستحقيه بكل شفافية وعدالة.

وتُعد هذه المبادرات من أبرز صور التكافل الاجتماعي التي تحرص الدولة ومؤسسات المجتمع المدني على تعزيزها سنويًا، خاصة في القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، عبر منظومة تعتمد على التنسيق الكامل والإشراف البيطري لضمان جودة اللحوم وسلامتها.

وأكد اللواء ممدوح شعبان، عضو التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي ومدير جمعية الأورمان، أن التحالف يواصل استعداداته المكثفة لتوزيع لحوم الأضاحي على الأسر الأولى بالرعاية في مختلف محافظات الجمهورية، بالتنسيق الكامل بين الجمعيات الأهلية لضمان وصول الدعم لمستحقيه دون تكرار.

وأوضح، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين سارة سامي وأحمد دياب ببرنامج صباح البلد على قناة قناة صدى البلد، أن خطة التوزيع تشمل المحافظات الـ27 كافة، مع التركيز على القرى والنجوع الأكثر احتياجًا، بالتعاون مع أكثر من 5400 جمعية قاعدية، مشيرًا إلى أن عدد الأسر المستهدفة يتجاوز مليون أسرة.



وأضاف أن عمليات ذبح الأضاحي تتم داخل المجازر الحكومية المعتمدة وتحت إشراف الطب البيطري، لضمان سلامة اللحوم ومطابقتها للاشتراطات الصحية والشريعة الإسلامية.

كما أشار إلى ذبح أكثر من 1000 رأس ماشية داخل أحد المجازر الحديثة بمحافظة الفيوم، إلى جانب ذبح نحو 3000 رأس ماشية في البرازيل تحت إشراف لجان متخصصة، على أن يتم توزيع اللحوم فور وصولها إلى مصر.

وأشار شعبان إلى أن إعداد قوائم المستحقين يتم بالتعاون مع مديريات التضامن الاجتماعي والمحافظين والوحدات المحلية، بما يضمن تحقيق العدالة والشفافية ووصول المساعدات إلى الأسر الأكثر احتياجًا في مختلف أنحاء الجمهورية.