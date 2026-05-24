بتوجيهات شيخ الأزهر.. بيت الزكاة ينتهي من توزيع لحوم الصدقات على 10 آلاف أُسْرَة بمحافظات القنال

في إطار مبادرة «فطارك معانا يوم عرفة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثالث على التوالي تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الأستاذ الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، يعلن البيت الانتهاء من توزيع لحوم صدقات على نحو 10 آلاف أسرة من الأُسَر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا بمحافظات القنال، حيث تم توزيع 1 كيلو لحوم على كل أسرة مستحقة، وذلك ضمن جهود البيت المستمرة لتعزيز مظلة الحماية الاجتماعية وإدخال الفرحة على الأُسَرِ المستحِقّة قبل حلول عيد الأضحى المبارك.

بيت الزكاة والصدقات يوزيع لحوم الصدقات على 10 آلاف أُسْرَة مستحِقة بمحافظات القنال

وشمل التوزيع محافظات القنال الثلاث: السويس، الإسماعيلية، وبورسعيد، وذلك وَفْق قواعد بيانات دقيقة تضمن وصول الدعم إلى مستحقيه في المناطق الأكثر احتياجًا.

وأكد «بيت الزكاة والصدقات» أن عمليات التوزيع تمت عن طريق فرق ميدانية مدرَّبة، مع الالتزام الكامل بمعايير الجودة والتنظيم، بما يضمن وصول اللحوم بصورة لائقة وآمنة إلى المستفيدين، تنفيذًا لرسالة البيت في تحقيق التكافل الاجتماعي والتخفيف عن كاهل الأُسَر البسيطة، خاصة في المواسم والمناسبات الدينية.

وأوضح «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم، أن خطة التوزيع تأتي ضمن برنامج موسع لتوزيع لحوم الصدقات على الأُسَر الأكثر احتياجًا بمختلف محافظات الجمهورية، وبخاصة المحافظات الحدودية والمناطق النائية، تأكيدًا على دور البيت في دعم الفئات الأكثر احتياجًا، وترسيخ قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع.

ويواصل «بيت الزكاة والصدقات» تنفيذ خطته الخاصة بموسم الأضاحي، تمهيدًا لبدء توزيع لحوم الأضاحي عقب صلاة عيد الأضحى المبارك على الأُسَر الأكثر احتياجًا في مختلف المحافظات.