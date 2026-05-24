الحاج سعيد القواص يكشف أسرار اختيار أضحية العيد.. خطوات بسيطة تضمن أضحية سليمة وصحية

مع اقتراب عيد الأضحى المبارك، يبدأ المواطنون في التوجه إلى أسواق الماشية والمزارع بحثًا عن الأضحية المناسبة، وسط تساؤلات عديدة حول كيفية اختيار أضحية سليمة بعيدًا عن الغش أو العيوب الصحية التي قد لا تظهر من النظرة الأولى.

وفي هذا السياق، كشف الحاج سعيد القواص، صاحب إحدى مزارع الماشية في محافظة الاسماعيلية ، عن مجموعة من النصائح المهمة التي تساعد المواطنين على اختيار الأضحية بشكل صحيح، مؤكدًا أن الأمر لا يعتمد فقط على الوزن أو الشكل الخارجي، بل على مجموعة من العلامات الأساسية التي تعكس صحة الحيوان وجودته.

وأوضح "القواص" أن أول ما يجب الانتباه إليه هو نشاط الأضحية وحركتها الطبيعية، فالحيوان السليم يكون يقظًا ويتحرك بسهولة ويُقبل على الطعام، بينما يشير الخمول أو العزلة إلى احتمالية وجود مشكلة صحية.

وأضاف أن العيون تعد من أهم العلامات التي يجب فحصها، حيث ينبغي أن تكون لامعة وصافية وخالية من الاحمرار أو الإفرازات، مع ضرورة التأكد من خلو الأنف والفم من أي إفرازات غير طبيعية، لأن ذلك قد يكون مؤشرًا على أمراض تنفسية أو عدوى صحية.

وأشار إلى أهمية فحص جسم الأضحية والتأكد من أنها ليست هزيلة، موضحًا أن المشتري يمكنه تمرير يده على منطقة الظهر والضلوع؛ فإذا كانت العظام بارزة بشكل واضح فهذا قد يدل على ضعف الحيوان وقلة كمية اللحم به.

وحذر الحاج سعيد القواص من بعض أساليب الغش التي قد يلجأ إليها بعض التجار، مثل إعطاء الحيوان كميات كبيرة من الماء والملح قبل البيع ليبدو أكبر حجمًا وأكثر امتلاءً، مؤكدًا ضرورة الشراء من أماكن موثوقة ومربين معروفين.

كما شدد على ضرورة التأكد من السن الشرعي للأضحية وخلوها من العيوب الظاهرة أو الأمراض التي تمنع إجزائها، مثل العرج الواضح أو المرض الشديد أو الهزال المبالغ فيه.

واختتم حديثه قائلاً: *"الأضحية ليست مجرد شراء رأس ماشية، لكنها شعيرة دينية تحتاج إلى تدقيق واختيار صحيح حتى يطمئن الإنسان إلى سلامتها وجودتها، ويحصل على أضحية مستوفية للشروط الصحية والشرعية."*