الأوقاف: صكوك الأضاحي وصلت إلى 10 آلاف طن.. وتقسيط الأضحية 6 أشهر دون فوائد

أكد أسامة رسلان المتحدث الرسمي باسم وزارة الأوقاف أن مشروع صكوك الأضاحي انطلق منذ عام 2011، ويواصل نشاطه للعام الحادي عشر على التوالي، مشيرًا إلى أن المشروع نجح حتى الآن في الوصول إلى نحو 10 آلاف طن من اللحوم.

المواعيد الشرعية المحددة

وأوضح خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج «على مسئوليتي» المذاع عبر قناة صدى البلد، أن عمليات الذبح تتم وفق المواعيد الشرعية المحددة، مؤكدًا وجود وفرة كبيرة في اللحوم المخصصة للمشروع.

بداية جديدة لبناء الإنسان

وأشار إلى أن وزارة الأوقاف شاركت منذ عام 2019 في مبادرة «حياة كريمة»، ثم انضمت لاحقًا إلى المبادرة الرئاسية «بداية جديدة لبناء الإنسان»، في إطار دورها المجتمعي والخدمي.

تقسيط ثمن الأضحية

وأضاف أن الوزارة استحدثت مؤخرًا نظامًا جديدًا يتيح تقسيط ثمن الأضحية على مدة تصل إلى 6 أشهر، وذلك بعد الحصول على فتوى رسمية من دار الإفتاء المصرية تؤكد مشروعية النظام بشكل كامل.

الفوائد الخاصة بالتقسيط

وشدد أسامة رسلان على أن وزارة الأوقاف تتحمل نيابة عن المضحيين جميع الرسوم الإدارية والفوائد الخاصة بالتقسيط، موضحًا أنه في حالة وفاة المشترك تتكفل الوزارة بسداد كامل قيمة الأضحية عنه.