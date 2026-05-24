فرخة ولا أرنب؟.. أستاذ فقه يرد على الفتاوى غير الصحيحة بشأن الأضحية

أكد الدكتور عبد الوارث عثمان، أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر الشريف، أن خير ما تكون به الأضحية هو الإبل، موضحًا أن النحر يكون للإبل، مستشهدًا بقوله تعالى: “فصلِّ لربك وانحر”.

وأضاف أستاذ الفقه المقارن بجامعة الأزهر، خلال حواره ببرنامج من أول وجديد، تقديم الإعلامية نيفين منصور، أن الأضحية تكون من الإبل أو البقر أو الأغنام أو الماعز، ولا يجوز أن تكون من غير هذه الأصناف.

ولفت إلى أن القول بجواز الأضحية من الطيور أو الدواجن أو الديوك هو “عبث”، مؤكدًا أن كتب الفقه لم تذكر أبدًا جواز الأضحية بفرخة أو أرنب أو غير ذلك من الحيوانات غير المشروعة للأضحية.

وأشار إلى أن من يطرح مثل هذه الآراء يسعى لإثارة الجدل ورفع نسب المشاهدات وإحداث بلبلة، مؤكدًا أن ذلك قد يؤدي إلى تشكيك البعض في الثوابت الدينية، داعيًا إلى الحذر من مثل هذه الأفكار غير المستندة إلى أصول فقهية صحيحة.

وكان حديث الدكتور عبد الوارث عثمان، على ما أثير خلال الفترة الأخيرة بشأن تصريحات الدكتور سعد الدين الهلالي، أستاذ الفقه بجامعة الأزهر والذي قال فيها إن الأضحية لا تقتصر شرعًا على الأنعام فقط، بل يمكن للمسلم أن يضحي بكل ما يذبح ويؤكل لحمه، استنادًا إلى ما ذهب إليه المذهب الظاهري، موضحًا أن ذلك قد يشمل الفراخ والديوك وجميع أنواع الطيور والمذبوحات الحلال، مستدلًا بالآية الكريمة: «وفديناه بذبحٍ عظيم».