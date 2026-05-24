للحفاظ على شبكات الصرف من مخلفات الأضاحي.. «مياه المنيا» تطلق حملات توعية لمحال الجزارة

أطلقت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا حملات توعوية مكثفة بمختلف مراكز المحافظة للتوعية بمخاطر الذبح العشوائي وإلقاء مخلفات الأضاحي بشبكات الصرف الصحي، يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء عماد كدواني محافظ المنيا برفع درجة الاستعداد القصوى بكافة القطاعات الحيوية خلال عيد الأضحى المبارك .

ومن جانبه، وجه المهندس حسن يحيى رئيس مجلس إلادارة والعضو المنتدب لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، الإدارة العامة للعلاقات العامة والتوعية وقطاعي التشغيل والصيانة بالشركة، بالتنسيق مع جميع الأفرع، بتنفيذ حملات ميدانية تستهدف محال الجزارة والمواطنين للتوعية بأهمية الحفاظ على شبكات الصرف الصحي وعدم إلقاء مخلفات الأضاحي بها، بهدف رفع الوعي بمخاطر التخلص غير الآمن من مخلفات الأضاحي، لما يسببه من انسدادات تؤثر على كفاءة شبكات الصرف الصحي واستمرارية تقديم الخدمة، إلى جانب نشر ثقافة ترشيد استهلاك المياه.

وأكد رئيس الشركة أهمية الذبح داخل المجازر الرسمية والتخلص الآمن من المخلفات حفاظًا على البيئة والبنية التحتية، مشيرًا إلى انتشار فرق التوعية ومسؤولي شبكات الصرف الصحي بالأسواق ومحال الجزارة لتقديم الإرشادات الصحيحة وتوزيع مطبوعات توعوية حول الاستخدام الأمثل للمياه والصرف الصحي.

وأشار إلى استمرار استقبال شكاوى واستفسارات المواطنين على مدار الساعة عبر الخط الساخن 125، مناشدًا المواطنين الالتزام بالسلوكيات الإيجابية للحفاظ على خدمات مياه الشرب والصرف الصحي وضمان استمرارية تقديمها بكفاءة خلال عيد الأضحى المبارك.

