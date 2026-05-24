المنيا.. توريد 432 ألف طن قمح بالشون والصوامع منذ بداية موسم

أعلن اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، أن إجمالي كميات القمح المحلي التي تم استقبالها داخل الصوامع والشون ونقاط التجميع المعتمدة بالمحافظة منذ انطلاق موسم توريد 2026، تجاوز 432 ألفًا و716 طنًا و394 كيلوجرامًا، بما يعكس انتظام منظومة التوريد وارتفاع معدلات الأداء بمختلف المواقع التخزينية على مستوى المحافظة.

وأكد المحافظ أن عمليات التوريد تسير بصورة منتظمة بجميع مراكز المحافظة، في ظل المتابعة الميدانية اليومية لتيسير الإجراءات أمام المزارعين، وتسريع وتيرة الاستلام دون معوقات، مع الالتزام الكامل بالضوابط والمعايير المنظمة التي أقرتها وزارة التموين والتجارة الداخلية.

وأشار اللواء كدواني إلى أن غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة تعمل على مدار الساعة لمتابعة حركة التوريد لحظيًا، والتعامل الفوري مع أية تحديات، من خلال تنسيق متكامل بين مديريات التموين والزراعة والجهات المعنية، بما يضمن تحقيق أعلى معدلات الكفاءة التشغيلية خلال الموسم الحالي.

وشدد المحافظ على أهمية الحفاظ على هذا المعدل المتصاعد من التوريد، بما يدعم توجهات الدولة نحو تعزيز الأمن الغذائي وزيادة الاحتياطي الاستراتيجي من القمح، موجّهًا الشكر للمزارعين على التزامهم وتعاونهم، ودورهم الوطني في دعم الاقتصاد القومي.

وأوضح المهندس حلمي الزهري، وكيل وزارة التموين بالمنيا، أنه تم الدفع بلجان فنية متخصصة لفحص الأقماح الموردة والتأكد من مطابقتها لاشتراطات الجودة، إلى جانب إعداد تقارير يومية دقيقة لرصد حركة التوريد ومعدلات الأداء بجميع مواقع الاستلام على مستوى المحافظة.