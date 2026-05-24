مصرع شخص وإصابة 14 آخرين في حادث تصادم بالمنيا

شهد طريق فرعي بمركز أبوقرقاص جنوب المنيا، حادث تصادم بين ثلاث مركبات مما أسفر عن مصرع شخص وإصابة 14 آخرين بإصابات متنوعة.

وتم نقل الجثة والمصابين الي المستشفى المركزي، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.



وتلقت الأجهزة الأمنية المنيا، إخطارًا من غرفة عمليات النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم بطريق إحدى قرى مركز أبوقرقاص، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، انتقلت قوات الأمن وسيارات الإسعاف إلى موقع البلاغ، حيث تبين من الفحص الأولي وقوع تصادم بين سيارة ميكروباص وسيارة ربع نقل مركبة توك توك نتيجة السرعة الزائدة واختلال عجلة القيادة في يد أحد السائقين، ما أدى إلى تهشم المركبات بالكامل وتناثر أجزائها على جانبي الطريق.

ودفعت هيئة الإسعاف بعدد من السيارات لنقل المصابين إلى المستشفى العام، بمشاركة الأهالي ، بينما تم نقل جثة المتوفى إلى مشرحة المستشفى للعرض علي الطبيب الشرعي.

وكشفت المصادر الطبية، أن الإصابات تنوعت بين كسور ، وارتجاجات بالمخ، وكدمات وسحجات متفرقة بالجسم، فيما أعلنت المستشفى حالة الطوارئ القصوى لاستقبال المصابين وتقديم الرعاية الطبية اللازمة،. وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.