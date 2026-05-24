الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
محافظات

الاستعداد لنحر 50 عجلا خلال أيام التشريق في مجزر سمالوط بالمنيا

ايمن رياض

تستعد جمعية الأورمان بالمنيا، تحت رعاية مديرية التضامن الإجتماعى بالمنيا،
لنحر وتوزيع لحوم الأضاحي خلال أيام التشريق، داخل مجزر سمالوط المعتمد من وزارة الزراعة وتحت إشراف طبي بيطري كامل يضمن تطبيق أعلى معايير السلامة الصحية بقيادة الدكتور رمضان توفيق مدير مديرية الطب البيطري بالمنيا.

تأتي هذه المبادرة في إطار التعاون المثمر والدائم بين محافظة المنيا ومؤسسات العمل الأهلي، وعلى رأسها جمعية الأورمان، وذلك تنفيذًا لتوجيهات القيادة السياسية التي تؤكد دومًا على أهمية دعم الفئات الأولى بالرعاية، وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وتقديم المساعدة المستدامة التي تنعكس على استقرارهم النفسي والاجتماعي.

وقال عبد الحميد الطحاوى، وكيل وزارة التضامن الإجتماعى بالمنيا، أن مبادرات النحر وتوزيع لحوم الأضاحي ليست مجرد عمل موسمي، بل هي أحد أوجه التكافل التي تُرسخ لقيم العدالة الاجتماعية، وتُسهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر البسيطة.
وأضاف الطحاوى أن المديرية بالتعاون مع جمعية الأورمان خصصت 50 عجل بلدى توزعهم على الأسر الأكثر احتياجًا من الأرامل والمرضى ومحدودى الدخل وذوي الهمم من أبناء محافظة المنيا.

واوضح اللواء ممدوح شعبان، مدير عام جمعية الاورمان، أن عملية النحر سوف تبدأ بعد صلاة عيد الأضحى المبارك الى عصر أخر أيام التشريق، ويلى مرحلة النحر التجزير والتشفية والتعبئة والتغليف ويتم توزيعها على القرى الاكثر احتياجا، مؤكدًا أنه تم تخصيص 75 الف كيلو لحوم مستوردة توزع بعد شهرين حين وصولها مصر، موضحا أنه يتم اختيار رؤوس الماشية المراد نحرها بعناية شديدة، وبما يوافق الشرع الحكيم في شروط الأضحية.

واشار شعبان أن مكتب مشروعات الأورمان بالمنيا وضع خطة عمل متكاملة تستهدف توزيع لحوم أضاحى لهذا العام بجميع مراكز المحافظة و بالتعاون مع اكثر الجمعيات الخيرية الصغيرة و تحت إشراف مديرية التضامن الإجتماعي بالمحافظة من خلال قوائم بيانات معتمدة بعد اجراء ابحاث ميدانية عليهم للتأكد من احقيتهم و بما يتفق مع شروط الجمعية .

يذكر أن الجمعية أطلقت قبل سنوات مشروع صك الأضحية من الأورمان ومستمرة فى تنفيذها سنويًا لتحقيق الغاية الشرعية والاجتماعية من الاضحية بإدخال الفرحة على المضحى من خلال التاكد من وصول لحوم أضحيته الى مستحقيها، وايضًا المشاركة المجتمعية بتحقيق السعادة والبهجة للأسر الأكثر احتياجًا بتوصيل لحوم الأضاحى لهم فى منازلهم مهما كان موقع قراهم وتجمهاتهم السكانية

