صحة المنيا: تقديم 1623 خدمة طبية مجانية لأهالي قرية طرفا القبلية

أكد اللواء عماد كدواني، محافظ المنيا، استمرار تنفيذ القوافل الطبية المجانية بمختلف القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، في إطار المبادرة الرئاسية “حياة كريمة” التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن كاهل الأسر الأولى بالرعاية، مشيرًا إلى حرص المحافظة على دعم جهود الدولة للارتقاء بالمنظومة الصحية وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

وأوضح الدكتور محمود عمر وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أنه تم تنفيذ قافلة طبية علاجية مجانية بقرية طرفا القبلية التابعة لمركز سمالوط، وذلك على مدار يومي 20 و21 مايو 2026 بمقر الوحدة الصحية بالقرية، من خلال 3 عيادات متنقلة شملت عددًا من التخصصات الطبية، حيث نجحت القافلة في تقديم 1623 خدمة طبية وعلاجية مجانية لـ1004 مواطنين، شملت توقيع الكشف الطبي وصرف العلاج وإجراء الفحوصات اللازمة بالمجان.

وأضافت الدكتورة وفاء عادل، مسؤول القوافل الطبية بمديرية الصحة، أن القافلة تضمنت عيادات تخصصية في الباطنة والجراحة والأطفال والنساء وتنظيم الأسرة والجلدية والأسنان، إلى جانب إجراء 116 تحليل دم و69 تحليل بول وبراز، و21 حالة موجات صوتية و13 حالة أشعة سينية، فضلًا عن تنظيم 9 ندوات للتثقيف الصحي استفاد منها 139 مواطنًا ضمن رسائل مبادرة “365 يوم سلامة”، وإجراء الكشف المبكر عن الضغط والسكر لـ92 مواطنًا، وتحويل 4 حالات إلى المستشفيات لاستكمال العلاج، وذلك في إطار حرص وزارة الصحة ومديرية الشئون الصحية بالمنيا على وصول الخدمات الطبية المجانية والمتكاملة إلى القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.